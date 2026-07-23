Стартап Yope привлек $12,3 млн на развитие соцсети для небольших закрытых групп друзей и родственников. Раунд возглавила венчурная компания Northzone, а общий объем финансирования Yope достиг $20 млн. В приложении нет рекламы, публичного контента и алгоритмической ленты, а все аккаунты по умолчанию закрыты.

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Yope строит соцсеть вокруг «микросообществ» — небольших групп, в которых друзья и родственники обмениваются фотографиями, видео, сообщениями и стикерами. По своей механике сервис занимает промежуточное положение между групповым чатом и фотосоцсетью. В отличие от Facebook*, Instagram*, TikTok и Snapchat, здесь нет публичных профилей и рекомендательной ленты, а публикации видят только приглашенные участники.

По словам сооснователя и гендиректора Yope Бахрама Исмаилова, идея проекта появилась после исследования того, как молодая аудитория пользуется соцсетями. Команда провела более 100 тыс. интервью по всему миру и использовала ИИ-инструменты для обработки результатов. Около 30% опрошенных вели отдельные аккаунты для неформальных снимков, доступных только близкому кругу, а многие другие вообще ничего не публиковали открыто и общались с друзьями через личные сообщения.

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Разработчики не собираются использовать ИИ для генерации пользовательских публикаций. Вместо этого технология должна сделать общение внутри закрытых групп более разнообразным. Примерно через месяц Yope планирует добавить мини-игры, создаваемые с помощью ИИ. В более отдаленной перспективе сервис также сможет помогать пользователям организовывать встречи вне приложения — подбирать мероприятия и места для совместного отдыха или покупать билеты.

Профиль пользователя в Yope напоминает персональную фотостену, где снимки складываются в свободный коллаж и могут превращаться в стикеры с вырезанными объектами. В следующих обновлениях пользователи смогут добавлять любимую музыку, интересы и мини-игры, а также выбирать цветовое оформление и обои. TechCrunch сравнил такую персонализацию с Myspace, где пользователи могли самостоятельно оформлять свои страницы.

Сейчас Yope насчитывает почти 15 млн зарегистрированных пользователей. Еженедельно аудитория сервиса обменивается 10–20 млн фотографий, видео и стикеров. По утверждению Исмаилова, более половины пользователей заходят в приложение не менее пяти дней в неделю, а около 20% активной аудитории пригласили туда кого-либо из старших родственников.

Вместе с Northzone в раунде участвовали Inovo, Redseed и Geek Ventures. Привлеченные средства Yope направит на развитие продукта, расширение команды, в которой сейчас работают около 35 человек, и открытие офиса в США. Приложение доступно бесплатно на iOS и Android, а вместо рекламной модели компания планирует развивать платную подписку для наиболее активных пользователей.

*Facebook, Instagram — принадлежат Meta, которая запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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