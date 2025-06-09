Новое исследование банка «Точка» и «Акселератора ФРИИ» раскрывает противоречивые настроения российских стартапов в вопросах слияний и поглощений. Опрос 48 компаний из ИТ, ИИ, Финтеха и других технологичных секторов показал, что почти половина основателей (48%) категорически не готова терять контроль над своим бизнесом в ходе сделок M& A. Лишь каждый пятый предприниматель (19%) рассматривает возможность полного выхода из проекта. Подробности исследования — в распоряжении редакции «Инк».

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Главным страхом для стартаперов остается потеря управления компанией (27%). Почти столь же сильно их беспокоят проблемы недооценки бизнеса (19%), сложности интеграции процессов (19%) и различия в корпоративных культурах (17%). При этом компании с опытом сделок особенно чувствительны к культурным различиям (33%), тогда как новички больше озабочены техническими аспектами интеграции (33%).

Основными стимулами для сделок M& A становятся доступ к клиентской базе (34%), интеграция с инфраструктурой инвестора (25%) и репутационные выгоды сотрудничества (25%). Более трети основателей (36%) рассматривают M& A как инструмент масштабирования бизнеса, тогда как финансовые условия сделки важны для 33% респондентов.

Финансовые ожидания стартапов сосредоточены вокруг диапазона 50-200 млн рублей (27%). Каждая четвертая компания готова обсуждать продажу миноритарной доли, и лишь 17% рассматривают возможность полной продажи бизнеса.

Сроки заключения сделок также имеют значение: 44% стартапов хотели бы уложиться в 3-6 месяцев, а 33% готовы ждать до года. Ключевыми факторами, ускоряющими принятие решений, становятся привлекательные финансовые условия (29%), прозрачность процедуры (22%) и гарантии дальнейшего развития бизнеса (19%).

Эксперты подчеркивают, что современные M& A трансформируются из простых финансовых транзакций в сложные стратегические партнерства. Как отмечает Анастасия Демидова из «Акселератора ФРИИ», успех таких сделок зависит от тонкого баланса между сохранением контроля со стороны стартапа и гарантиями роста, которые требуются корпорациям.

Результаты исследования демонстрируют, что, несмотря на растущий интерес к сделкам M& A, их реализация требует тщательного выстраивания доверительных отношений между сторонами и четкого согласования взаимных ожиданий.