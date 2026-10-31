Экстрасенсы и тарологи сталкиваются с конкуренцией ИИ-сервисов, которые проводят сеансы круглосуточно, и объясняют клиентам, зачем платить человеку. По данным The Guardian, они обещают консультации без ИИ и напоминают, что чат-боты не дают человеческого контакта, на котором строится их работа.

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Рынок заметный и раздробленный. По оценке IBISWorld, услуги экстрасенсов в США принесли около $2,3 млрд в 2025 году, а среднегодовой рост за 2020−2025 годы составил 5,5%. В отрасли работает около 103 тыс. компаний, и ни у одной нет доли больше 5%. Такая структура оставляет место для дешевых цифровых конкурентов. Приложения вроде Tarotoo предлагают бесплатные базовые расклады, продают подписку на расширенные и не дают связи с живыми специалистами.

Экстрасенс и коуч Лорин Келлетт еще в апреле 2025 года призывала владельцев духовного бизнеса делать упор на интуицию и личный контакт, которые, по ее мнению, ИИ воспроизвести не может. Приложение Psychic Vision заявляет на сайте и в магазине приложений, что не использует ИИ и гарантирует разговор с живым человеком. В Google Play у него более 100 тыс. загрузок.

При этом часть практиков сама применяет ИИ. В исследовании, которое представили на конференции CHI 2026, опросили 12 тарологов, которые уже используют ИИ для личных раскладов. Одним нужно подтверждение своих трактовок, другим — взгляд, который оспорит их предположения. Участники рассказали о враждебности к ИИ в сообществах тарологов и о страхе, что опора на него ослабит интуицию.

Некоторые модераторы отказали исследователям в поиске участников из-за темы ИИ. Один из респондентов воспринимал галлюцинации чат-бота как осмысленную случайность, вроде выпавшей из колоды карты. Выборка мала и состоит из пользователей ИИ, поэтому выводы нельзя переносить на всю профессию.

Стартап MysticTwin набирает экстрасенсов, чтобы они обучали ИИ-двойников для работы с клиентами в часы, когда специалист не в сети. По данным сайта, компания заберет 50% выручки от чатов и обещает сообщать клиентам, что они общаются с ИИ. На данный момент сервис не запущен. Для практиков это способ получать доход вне рабочего времени, однако не все клиенты готовы платить за разговор с чат-ботом.

Даже присутствие живого человека не доказывает способность предсказывать будущее. Но клиент вправе знать, кто проводит сеанс, особенно когда программа выдает ответ, который кажется личным.

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