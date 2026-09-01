Каждый пятый взрослый россиянин за последние пять лет обращался к эзотерическим практикам, следует из совместного исследования Аналитического центра ВЦИОМ и агентства «Инсайтика», результаты которого есть у «Инка». Авторы также зафиксировали случаи, когда предприниматели консультируются с астрологами и тарологами при принятии решений. При этом сам рынок эзотерических услуг постепенно приобретает привычные черты цифровой экономики — специалистов ищут в интернете, обучение проходит онлайн, а часть массовых услуг в перспективе может быть автоматизирована с помощью искусственного интеллекта.

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Согласно данным опроса 1,6 тыс. россиян, 22% взрослых за последние пять лет обращались к эзотерическим практикам. Исследование проводилось в марте 2026 года в рамках Грушинской социологической конференции.

Авторы отмечают, что аудитория таких услуг не ограничивается традиционно представляемыми «маргинальными» группами. Чаще к эзотерическим практикам обращаются женщины до 35 лет, жители городов-миллионников, люди с высшим образованием и доходом выше среднего. Среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет такой опыт был у 33% респондентов.

При этом сравнение популярности эзотерических услуг с психологической помощью требует осторожности. В исследовании говорится, что к психологам, психотерапевтам или литературе по психологии за последние пять лет обращались 19% опрошенных, однако в этой категории объединены разные способы получения помощи.

Зачем предприниматели идут к эзотерикам

Отдельная часть исследования посвящена использованию эзотерических практик в бизнесе. Впрочем, здесь речь идет не о массовом опросе предпринимателей, а о качественном исследовании: авторы провели 16 глубинных интервью с практиками и их клиентами, включая четырех представителей бизнеса.

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По словам исследователей, предприниматели и руководители могут обращаться к астрологам и тарологам при высокой неопределенности — например, перед запуском проекта или крупными инвестициями. Среди других возможных запросов авторы называют выбор даты важных мероприятий, кадровые решения, конфликты между партнерами и личные кризисы собственников.

В АЦ ВЦИОМ и «Инсайтике» подчеркивают, что такие консультации, по наблюдениям участников исследования, не обязательно заменяют традиционные инструменты анализа. Скорее эзотерические практики используются как дополнительный способ получить уверенность в ситуации, где невозможно заранее просчитать все последствия решения.

«Для большинства практикующих эзотерика — не идеология и не мировоззрение. Люди спокойно сочетают психотерапию, медицину, религиозные практики и консультации эзотериков, собирая собственный «конструктор» помощи», — считает сооснователь исследовательского агентства «Инсайтика» Мария Макушева.

Эзотерика как цифровой рынок

Сам рынок при этом проходит процессы, знакомые практически любой сфере персональных услуг. Специалистов выбирают по профилям и отзывам, обучение практикам проходит дистанционно, а связанные с ними товары продаются через маркетплейсы.

Однако цифровые платформы пока не вытеснили традиционный механизм поиска. Главным источником доверия остаются личные рекомендации: через знакомых специалиста нашли 24% обращавшихся к эзотерическим услугам. Профильные платформы обеспечили лишь 4% контактов.

Исследователи считают, что следующей технологической трансформацией рынка станет развитие искусственного интеллекта. Нейросети уже способны генерировать гороскопы, интерпретировать расклады и имитировать консультации, поэтому именно массовые и стандартизированные услуги могут оказаться наиболее уязвимыми для автоматизации. Человек-практик при этом может сохранить преимущество в более сложных консультациях, где клиент платит не только за интерпретацию символов, но и за личное взаимодействие, доверие и эмоциональную поддержку.

Регулировать или выводить из тени

Еще один вопрос, который поднимают авторы исследования, — регулирование рынка. В 2025 году в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий ограничения на рекламу эзотерических услуг, однако кабмин и комитет по информполитике нижней палаты не поддержали предложения межфракционной группы.

Авторы доклада, в свою очередь, считают полный запрет рекламы спорным решением. По их мнению, спрос на такие услуги в этом случае не исчезнет, а может переместиться в закрытые каналы, где клиентам будет сложнее проверить исполнителя и защитить свои права.

В качестве альтернативы исследователи предлагают развитие цифровых платформ с более прозрачными правилами работы, механизмами проверки специалистов и разрешения споров.

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При этом рынок эзотерических услуг остается крайне неоднородным: в нем соседствуют индивидуальные консультанты, школы, онлайн-платформы, продавцы атрибутики и развлекательные сервисы. И цифровизация может изменить его неравномерно — быстрее всего технологии, вероятно, затронут массовые и повторяющиеся форматы услуг.

Что это значит для бизнеса

Запрос у таролога, нужно ли открывать новый завод — это частный случай использования рынка эзотерических услуг, который давно разросся, но остался неформальным. И теперь он постепенно проходит тот же путь, что раньше прошли репетиторы, психологи и другие специалисты частной практики: сначала услуги продаются через знакомых, затем появляются агрегаторы, рейтинги и отзывы, после — дистанционные консультации и маркетплейсы.

Сегодня уже на каждый рынок приходит ИИ. И даже у эзотериков нейросети могут забрать наиболее стандартизированные услуги, хотя и людям здесь останется работа — они будут конкурировать там, где важны персонализация и доверие.

Для предпринимателей это также напоминание о том, что рынок возникает не только вокруг рациональных потребностей. Тревожность, неопределенность и потребность в ощущении контроля сами по себе создают спрос — а дальше этот спрос неизбежно начинают обслуживать технологии, платформы и новые бизнес-модели.

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