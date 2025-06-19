Корпорация МСП начала исследование для создания индекса развития малых технологических компаний (МТК), сообщает пресс-служба организации. Он будет учитывать финансовые и другие ключевые показатели деятельности, помогая МТК оценивать свое состояние для стратегических решений и упрощая доступ к льготному финансированию.

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По программе льготного кредитования Минэкономразвития и Корпорации МСП 11 МТК из семи регионов России получили 685 млн руб.

Деньги пойдут на разработку ПО, производство приборов, электроники, промышленных роботов и систем с ИИ. Финансирование получили компании из Москвы, Московской, Ульяновской, Свердловской, Тюменской областей, Удмуртии и Башкортостана.

«Для малых технологических компаний критически важен доступ к льготному финансированию. Длинный производственный цикл не всегда позволяет обеспечивать ритмичное пополнение оборотных средств, не говоря уже о расширении и развитии», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

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Льготные кредиты по ставке «ключ минус 7%» на срок до трех лет выдаются через МСП Банк на инвестиционные проекты и оборотные средства. Условия: выручка от 100 млн руб. и ее рост на 10% за два года.