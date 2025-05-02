Два биотехнологических стартапа — The Organoid Company и Lab-Grown Leather — вместе с маркетинговым агентством VML анонсировали амбициозный проект по созданию лабораторно выращенной кожи на основе ископаемых останков тираннозавра. Компания VML ранее уже представила в коллаборации с The Organoid Company «фрикадельку из мамонта».

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По словам авторов нового проекта, он призван прийти к «более устойчивому и этичному будущему индустрии люксовых материалов», избежать смерти животных, вырубки лесов и вредных химикатов, используемых при традиционном производстве кожи. Разработчики утверждают, что кожа динозавра долговечна, легко восстанавливается, а по тактильности не хуже высококачественных кожаных изделий.

Основная проблема заключается в заявлении компаний о создании материала «с использованием ДНК вида T. rex», что противоречит научным данным. ДНК не сохраняется дольше миллиона лет, а тираннозавры вымерли 66 миллионов лет назад. Самые древние фрагменты ДНК, извлеченные из сибирских бивней мамонта, имеют возраст около 1,6 миллиона лет. Вместо ДНК команда использовала для воссоздания материала окаменевший коллаген тирекса, но и это вызывает сомнения у ученых.

В исследовании 2007 года авторы утверждали, что смогли секвенировали семь коротких пептидных фрагментов коллагена типа 1 из окаменелости этого динозавра. Однако скептики позже заявили, что авторы могли ошибочно секвенировать коллаген страуса и аллигатора, загрязнивший оборудование. Тем не менее, недавние данные указывают, что следы коллагена теоретически могут сохраняться в некоторых окаменелостях до 200 миллионов лет.

Даже если команда получила подлинный коллаген тирекса, для синтеза кожи им предстояло преодолеть серьезные технические проблемы. Томас Митчелл, генеральный директор The Organoid Company, утверждает: «Реконструируя и оптимизируя древние последовательности белков, мы можем разработать кожу Т. рекса, биоматериал, вдохновленный доисторической биологией, и клонировать его в специально разработанную клеточную линию». В лучшем случае, этот материал будет содержать лишь крошечные фрагменты коллагеновых молекул, которые могут отдаленно напоминать коллаген тираннозавра, но вряд ли его можно будет назвать настоящей «кожей динозавра».