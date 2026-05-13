«Акселератор ФРИИ» открыл прием заявок в новую бесплатную преакселерационную программу для технологических стартапов. За восемь недель команды с минимально жизнеспособным (Minimum Viable Product, MVP) или полностью готовым продуктом должны будут превратить проект в «инвестготовый» бизнес — с понятной моделью роста, экономикой и стратегией масштабирования. Как рассказали «Инку» в пресс-службе ФРИИ, по итогам участники получат не только возможность привлечь инвестиции, но и план развития на ближайшие полгода.

Программа стартует летом 2026 года. Прием заявок открыт до 21 июня.

Запуск преакселератора — часть смены стратегии ФРИИ: в феврале 2026 года фонд отменил минимальный порог выручки для претендентов на инвестиции (ранее — 500 тыс. руб. в месяц) и заявил о готовности работать с командами без продаж. Программа стала инструментом для «доращивания» таких проектов до инвестиционного уровня.

Это происходит на фоне сжавшегося венчурного рынка в стране — в прошлом году объем венчурных инвестиций сократился примерно на 10%, а инвестиции на посевной стадии рухнули на 67% — до $9 млн. Акселераторы все чаще смещают акцент с «идей» на проверяемую экономику проекта. В ФРИИ прямо говорят, что задача программы — подготовить команды к работе с инвесторами, а не просто «доработать продукт».

Первые две недели участники будут проходить индивидуальные диагностические сессии с ведущими трекерами фонда: оценку рынка и проблемы, зрелости продукта, бизнес-модели, гипотез роста и команды. После этого в основной этап отберут 30 команд; все участники с момента подачи заявки получат доступ к базе знаний акселератора.

Следующие шесть недель пройдут в формате группового трекинга: команды объединяют в группы по три проекта и еженедельно работают с трекером. Стартапы будут тестировать гипотезы по модели HADI (Hypothesis, Action, Data, Insights — «Гипотеза», «Эксперимент», «Данные», «Выводы»), анализировать результаты и корректировать продукт на основе данных.

Финалом станет презентация проектов перед инвестиционной командой ФРИИ с разбором и обратной связью. По итогам программы стартапы смогут претендовать на инвестиции фонда — от 3 до 30 млн руб. Стандартные условия ФРИИ предполагают долю в капитале: первый транш — 5 млн руб. за 7% компании.

В программу приглашают российские технологические проекты с MVP или готовым продуктом. Наличие первых клиентов или продаж будет плюсом, но не обязательным условием. Среди приоритетных направлений — ИБ, корпоративное ПО, ИИ и машинное обучение, телеком, большие данные, телемедицина, рекламные и образовательные технологии.

При этом офлайн-бизнес, криптопроекты, ставки и развлекательный контент в программу принимать не будут. Также не подойдет программа тем, кто не планирует привлекать инвестиции или не готов к интенсивной еженедельной работе.

На рынке венчурных инвестиций последние два года усиливается запрос на более «приземленные» стартапы — с понятной экономикой, первыми продажами и реалистичной моделью роста. Примечательно, что единственный растущий сегмент в 2025 году — инвестиции в ИИ и ML: они выросли с $48 до $70 млн на фоне общего спада. На этом фоне преакселераторы и трекинговые программы становятся для многих команд способом проверить жизнеспособность идеи до выхода к инвесторам.

Зачем это бизнесу

Для технологических предпринимателей рынок становится менее терпимым к проектам «на хайпе». Если несколько лет назад инвесторы готовы были вкладываться в рост аудитории и идею, то теперь стартапам все чаще приходится доказывать жизнеспособность бизнеса, юнит-экономику и способность быстро тестировать гипотезы. По данным ФРИИ, за 12+ лет работы акселератора его программы прошли более 2 тыс. ИТ-компаний, фонд закрыл свыше 450 инвестиционных сделок.

Одновременно в стране растет спрос на прикладные B2B-решения — особенно в ИИ, автоматизации, корпоративном ПО и нишевых сервисах для бизнеса.

