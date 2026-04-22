Российский рынок корпоративных инвестиций в технологии меняется: компании по-прежнему интересуются стартапами, но становятся заметно осторожнее в размере чеков и выборе проектов. Это следует из исследования «Акселератора ФРИИ» и Московского венчурного фонда, результаты — в распоряжении «Инка».

По данным исследования, 44% корпоративных инвесторов оценивают перспективы рынка в 2026–2027 годах нейтрально, 31% ожидают умеренного роста, и лишь 6% — заметного улучшения. При этом аппетит к инвестициям не исчез: 25% компаний сообщили о его существенном росте за последние два года.

Основая проблема рынка — не дефицит капитала, а нехватка подходящих проектов. Только 6% инвесторов считают предложение стартапов достаточным, тогда как 63% называют его дефицитным или критически низким.

«Дефицит — это прежде всего вопрос релевантности: стартапы на рынке есть, но корпорации ищут проекты с конкретным путем до коммерциализации, а находят в основном команды на стадии идеи или раннего MVP», — говорит руководитель консалтинга и аналитики «Акселератора ФРИИ» Кирилл Соснин.

Спрос на технологии при этом остается высоким. ИИ и машинное обучение ищут 81% инвесторов, финтех — 63%, кибербезопасность — 56%, автоматизацию — 50%, HR-tech — 44%. Однако в реальности на одного инвестора приходится лишь 10–30 релевантных проектов.

Структура рынка за последние годы заметно изменилась, отмечают в Московском венчурном фонде. Если в 2022 году корпоративные инвесторы совершили 49 публичных сделок на 23,4 млрд руб., то в 2024 году — 21 сделку на 4,8 млрд руб., а в 2025 году — уже 27 сделок всего на 1,2 млрд руб.

«Сделок стало чуть больше, но объем упал в четыре раза — корпорации перешли к тактике небольших точечных инвестиций», — поясняет Соснин.

Одновременно рынок смещается в более ранние стадии. Если в 2023–2024 годах 64% объема инвестиций приходилось на поздние раунды, то в 2025 году лидерство перешло к Round A — 46%, а доля поздних раундов сократилась до 9%.

Это отражает изменение требований к стартапам. Сегодня инвесторы выбирают проекты с уже работающей бизнес-моделью, выручкой и понятной юнит-экономикой.

«В идеальном мире корпоративного инвестора стартап — это зрелый продукт с выручкой 200–300 млн руб., собственной аудиторией и понятной экономикой. Но если проект уже настолько зрелый, возникает вопрос — зачем ему инвестор», — добавляет Соснин.

Ответ на этот вопрос лежит в изменении роли корпораций. По данным исследования, 38% инвесторов предоставляют стартапам доступ к каналам дистрибуции и клиентской базе, 25% — отраслевую экспертизу, 19% — инфраструктуру.

«Побеждают те, кто предлагает не просто деньги, а ускорение — доступ к клиентам, рынкам и инфраструктуре. Те, кто дают только капитал, проигрывают конкуренцию за лучшие проекты», — говорит Соснин.

По оценке участников исследования, сегодня на рынке действует около 20 активных корпоративных инвесторов. При этом значительная часть сделок остается непубличной, поэтому реальные объемы рынка могут быть выше.

Что это значит для бизнеса

Корпоративный венчур в России не сокращается, а становится прагматичнее: компании реже инвестируют в «идеи» и чаще — в прикладные решения с понятной экономикой. Для стартапов это означает рост требований к зрелости и бизнес-модели, а для корпораций — необходимость конкурировать не деньгами, а доступом к клиентам, инфраструктуре и рынкам.

