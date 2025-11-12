Самая дорогостоящая квартира на российском рынке недвижимости, относящаяся к категории «хрущевок». Как выяснил ТАСС совместно с отраслевыми экспертами, речь идет о трехкомнатной квартире, расположенной на северо-западе Москвы, стоимость которой достигает 28,95 млн руб.

Freepik

«Хрущевками» называют малогабаритные квартиры в типовых пятиэтажных домах, массово возводившихся в СССР с конца 1950-х по начало 1970-х годов.

Главный аналитик «Циан» Алексей Попов уточнил, что этот объект выставлен на продажу в районе Хорошево-Мневники. Квартира площадью 58 кв. м, прошедшая косметический ремонт, находится в блочном доме, построенном еще в 1963 году и включенном в программу реновации. Помимо трех комнат, в ней представлены совмещенный санузел, балкон и нехарактерно высокие для такого типа жилья потолки — 3 м.

Второе место в этом рейтинге заняла трехкомнатная «хрущевка» в Санкт-Петербурге, в Петроградском районе, с ценником в 17,3 млн руб. Несмотря на более крупную площадь в 74,4 кв. м, раздельные комнаты и санузел, а также наличие газовой колонки, ее стоимость значительно ниже столичной. Эксперт подчеркнул, что этот дом 1959 года постройки серии 1−506 представляет собой переходный вариант между «сталинками» и типичными «хрущевками».

Замыкает тройку лидеров квартира в Петропавловске-Камчатском, в районе Авангард, стоимостью 16,89 млн руб. Изначально эта трехкомнатная «хрущевка» площадью 47,4 кв. м была перепланирована в двухкомнатную.

Контекст рынка: рост цен и спроса

По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, за прошедший год средняя стоимость квадратного метра в «хрущевках» продемонстрировала резкий рост на 16,6%, увеличившись с 74,5 тыс. руб. в 2024 году до 86,9 тыс. руб. в 2025-м.

При этом цена таких квартир остается приблизительно в полтора раза ниже среднерыночной стоимости на вторичном жилье в целом, где рост за тот же период составил лишь 1,8%.

Эксперт также отметил всплеск спроса на этот тип жилья, который в 2025 году вырос на 26% по сравнению с 2024 годом. Основная причина такой популярности — относительная доступность квадратного метра.

Покупатели часто рассматривают «хрущевки» в качестве стартового жилья с минимальной кредитной нагрузкой или как объект для инвестиций и последующей сдачи в аренду, особенно в локациях, где наблюдается дефицит новых построек.