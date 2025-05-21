Анализ данных оператора государственных лотерей «Национальная Лотерея» выявил закономерность: чаще всего крупные выигрыши достаются россиянам старшего возраста. Согласно исследованию, проведенному среди 1,7 тыс. миллионеров, появившихся с момента запуска лотереи «Мечталлион» в октябре 2022 года, 32% составляют граждане старше 56 лет.

Фото : Национальная лотерея

Наименьшие шансы стать миллионерами у молодежи 18–25 лет — в этой категории лишь 4% счастливчиков. Группа 26–35 лет показывает чуть лучший результат — 15% победителей. Наиболее активный возраст для крупных выигрышей — 36–45 лет (30%), тогда как россияне 46–55 лет занимают 19% в списке миллионеров.

Как отмечают в «Национальной Лотерее», собранная статистика наглядно демонстрирует, что шанс на крупный выигрыш есть у людей всех возрастов, хотя вероятность существенно возрастает с годами. Эти данные позволяют по-новому взглянуть на демографический портрет типичного лотерейного миллионера в России.

В 2024 году россияне стали на треть чаще покупать лотерейные билеты. Эксперты связывают это с рекламой на ТВ и расширением ассортимента. Количество физических точек продаж у лотерей при этом сокращается.