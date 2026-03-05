За прошедший год россиянки заметно усилили инвестиционную активность через брокерские счета: количество совершенных ими сделок увеличилось на 43% и достигло 33 млн, а средний размер инвестиционного портфеля вырос на 23%. Такие данные приводит Сбер, изучив как трансформировалось инвестиционное поведение их клиенток и какие инструменты и стратегии для наращивания капитала они выбирают чаще всего.

Женщины заметно активнее мужчин вкладываются в финансовые продукты с отложенным результатом. На их долю в 2025 году пришлось 52% заключенных договоров долевого страхования жизни (ДСЖ) и 70% — по программам долгосрочных сбережений (ПДС).

Согласно статистике, по итогам 2025 года женщины заняли 41% в структуре инвесторов «СберИнвестиции», имеющих брокерский счет. Их средний возраст — 42 года. Традиционно наиболее активный интерес к открытию первого счета проявляется в 38 лет. В сегменте долевого страхования жизни женщины перечислили 18 млрд руб., причем средняя сумма договора приблизилась к 2 млн, а возраст клиенток — к 53 годам.

В «СберНПФ» подсчитали, что в 2025 году женщины направили на долгосрочные сбережения 164 млрд рублей — вдвое больше, чем в предыдущем. Доля женской аудитории в новых договорах достигла 70% (3,4 млн), мужской — 30% (1,5 млн). Кроме того, средний размер текущего взноса у женщин увеличился на 25%, до 6 тыс. руб.

Наибольшую долю в женских инвестиционных портфелях занимают облигации — 55% чистых вложений, что эквивалентно 95 млрд руб. (годом ранее было 32%). По степени вовлеченности в этот инструмент женщины демонстрируют поведение, близкое к мужскому. Доля акций в чистом выражении сохранилась на уровне 9% (15 млрд рублей), уступая мужскому показателю в 14%.

Инвесторы продолжают делать ставку на крупнейшие публичные компании России, и структура предпочтений остается относительно стабильной. В портфелях по-прежнему доминируют акции «Сбер», «Газпром» и «ЛУКОЙЛ» — эти эмитенты уже второй год сохраняют лидерство по объему вложений. В 2025 году в пятерку наиболее востребованных бумаг также вошли «Яндекс» и «Полюс», сместив из топа «Норникель» и «Сургутнефтегаз».

Женская аудитория «СберСтрахование жизни» чаще всего выбирала фонд ДСЖ «Пульс рынка». В его портфеле преобладают консервативные вложения: драгоценные металлы, российские облигации и инструменты денежного рынка.

