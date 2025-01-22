По данным бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», в декабре 2024 года средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт выросла до 38,8%. Это значение стало самым высоким за последние четыре года. Последний раз такое резкое увеличение стоимости отмечалось в марте 2022 года. Тогда ставки подорожали на 9,8% и составили 34,2%.

ПСК — это сумма всех расходов, связанных с получением и обслуживанием кредита. Этот показатель включает не только основную сумму долга и проценты, но и другие дополнительные затраты, такие как процентные платежи, комиссии, страховка и дополнительные услуги.

В кредитных договорах ПСК прописывается в денежном выражении и процентах. Как правило, этот показатель значительно выше рекламной ставки банка по кредиту, так как отражает реальную стоимость ссуды или реальную ставку.

По данным аналитиков, за 2024 год полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт увеличилась на 9,7%. В сегменте потребкредитов показатель поднялся на 8,8%, достигнув 37,5% в декабре, по автокредитам — на 5,2%, до 24,1%, а в ипотеке — на 7,1%, до 17,8%.

Эксперты называют основным фактором увеличения ставок по всем банковским продуктам рост ключевой ставки с 16 до 21% годовых.

Также, по мнению управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, на рост ПСК по кредитным картам могла повлиять более жесткая политика банков, которые за счет выдачи новых карт перекрывали низкую маржинальность уже сформированного портфеля.

Еще одной причиной эксперт называет переток спроса клиентов. Он отметил, что участились отказы по заявкам на обычные потребительские кредиты и некоторым заемщикам удавалось заместить потребность в заемных средствах оформлением новых кредитных карт.

Директор департамента розничных продуктов «Абсолют Банка» Виталий Костюкевич считает, что рост ПСК по картам в декабре связан с тем, что диапазон показателя в этом сегменте был достаточно высоким, и у банков «был задел для повышения».

По мнению генерального директора «Скоринг Бюро» Олега Лагуткина, рост ПСК обусловлен изменением условий кредитными организациями по вновь выдаваемым картам. Это является следствием внешних условий, в том числе регуляторных «послаблений», считает эксперт.

По оценке Костюкевича, средняя стоимость ставок по кредитным картам вырастет еще на 3–5% и в совокупности может достичь 45% годовых. Он отметил, что разрыв между ключевой ставкой и стоимостью пассивов сокращается, но в целом остается достаточно большим — 4–5%.

Наталия Богомолова из рейтинговой службы НРА отметила, что уже сейчас крупнейшие банки значительно повысили ставки по кредитным картам по новым договорам на 10–20% и более.

«Дальнейшая динамика ПСК будет определяться решением Банка России по ключевой ставке. Сейчас это решение уже выглядит не таким предсказуемым, как во втором полугодии 2024 года. Поэтому вряд ли банки будут опережать события», — считает Беликов.

По данным «Скоринг Бюро», всего в 2024 году российские банки оформили 23,66 млн кредитных карт с общим лимитом 2,46 трлн руб. За год объем выдач сократился на 4%, а их количество — на 13%. При этом в 2024 году число выданных потребительских кредитов оказалось на 22% ниже в денежном и на 11% в количественном выражении, чем годом ранее.

Напомним, что ранее Банк России отменил ограничение полной стоимости потребительского кредита. Теперь она может составлять более 292%. Речь идет обо всех видах потребительских кредитов и займов, в том числе на приобретение транспортных средств.