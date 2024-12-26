Банк России отменил ограничение полной стоимости потребительского кредита. Ранее ее максимальное значение составляло 292%. Решение совета директоров ЦБ опубликовано на официальном сайте ведомства.

Отмена ограничения будет действовать в период с 1 января по 31 марта 2025 года и будет распространяться на банки и микрофинансовые организации, кредитные потребительские и сельскохозяйственные кредитные кооперативы, а также ломбарды.

Речь идет о всех видах потребительских кредитов и займов, в том числе на приобретение транспортных средств.

Регулятор объяснил это тем, что «ограничение могло бы привести к сокращению доступности кредитов для граждан и увеличить риски манипулирования расчетом ПСК».

Ранее Банк России констатировал кредитный перегрев. Это связано с низкой чувствительности к процентной ставке существенной части отраслей. Об этом заявила директор департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.