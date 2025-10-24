Совет директоров Центрального банка России снизил ключевую ставку на 50 б. п .п. — до 16,5%. Это произошло после трех снижений показателя подряд. До этого, с конца прошлого года, держался рекордно высокий уровень «ключа» — 21%.

Виталий Белоусов / РИА Новости

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в начале октября подчеркнула, что регулятор продолжит придерживаться осторожного подхода в денежно-кредитной политике. Решения по ставке до конца года не предопределены, хотя пространство для ее снижения сохраняется. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в свою очередь отмечал, что октябрьское решение будет взвешенным и учтет все поступившие данные.

Согласно данным Банка России от 22 октября, инфляционные ожидания населения остались без изменений, при этом показатель наблюдаемой инфляции снизился до уровня около 14%.

Однако актуальная статистика Росстата демонстрирует устойчивый рост потребительских цен: третью неделю подряд инфляция превышает 0,2%, а годовой показатель ускорился почти до 8,2%.

По данным Росстата:

Недельная инфляция с 14 по 20 октября составила 0,22%

Годовая инфляция на 20 октября достигла 8,19%

Инфляционные ожидания населения сохранились на уровне 12,6%

Наблюдаемая инфляция снизилась с 14,7% до 14,1%

При этом ценовые ожидания бизнеса заметно увеличились, приблизившись к средним значениям 2023 года, что отчасти связано с планируемым повышением налогов с 2026 года.

Как менялась ключевая ставка

В 2020 году Банк России вместе с мировыми центральными банками проводил политику количественного смягчения, снизив ключевую ставку до исторического минимума в 4,25% для противодействия последствиям пандемии.

Однако с 2021 года начался глобальный рост инфляции, потребовавший изменения курса. В феврале 2022 года после начала СВО регулятор предпринял экстренные меры, повысив ставку с 9,5% до 20% для стабилизации финансовой системы после введения западных санкций. Это решение, по оценке ЦБ, предотвратило неконтролируемый рост цен и поддержало финансовую стабильность.

В последующие годы ставка демонстрировала значительную волатильность: снижаясь до 7,5% в 2022 году и достигая 16% к концу 2023 года. Новый цикл ужесточения начался в июле 2023 года с повышения до 18%.

После серии увеличения ставка достигла 21%, где оставалась с октября 2024 по июнь 2025 года. Только в июне 2025 года ЦБ констатировал ослабление инфляционного давления и начал цикл смягчения, последовательно снижая ставку: до 20% в июне, на 2 п.п. до 18% в июле и до 17% в сентябре 2025 года.