В первом квартале продажи игровых консолей в России сократились на 20% в количестве (до 38 тыс. устройств) и на 34% в деньгах (до 6,7 млрд руб.) по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. При этом портативная консоль Steam Deck от Valve впервые обогнала Xbox от Microsoft.

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Представитель «М.Видео-Эльдорадо» отметил, что Sony PlayStation сохраняет лидерство с долей выручки 67% (против 71% в 2024 году). Steam Deck увеличила долю на рынке в деньгах на 2 п.п., до 9%, тогда как доля Xbox снизилась на 4 п.п., до 8%. Доля Nintendo выросла на 1 п.п., до 6%.

Руководитель направления розничных проектов «Марвел-Дистрибуции» Антон Фомин объяснил популярность Steam Deck удобством мобильной библиотеки игр и снижением цен на 20% с начала года. На стационарные консоли приобретать контент сложнее, а Steam предлагает простой доступ, отметил он.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков добавил, что высокая ключевая ставка и ожидания возвращения иностранных производителей сдерживают рынок. При этом в 2024 году продажи консолей выросли на 29% в деньгах, до 31,6 млрд руб., но в штуках остались на прежнем уровне.

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Независимый аналитик Александр Сурков указал на риски блокировки консолей и ограничения доступа к онлайн-магазинам PlayStation, Xbox и Nintendo, из-за чего геймеры переходят на ПК. Фомин добавил, что Xbox никогда не превышала 20% рынка в России из-за слабого маркетинга, а в 2024 году Microsoft объявила, что ее эксклюзивные игры станут доступны на всех платформах.