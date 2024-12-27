По данным генпрокуратуры, за пять лет в пользу государства было взыскано более 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежные средства в размере свыше 760 млрд руб. В 2024 году было изъято активов на общую сумму 358 млрд руб. Среди них собственность «крабового короля» Олега Кана и его партнера Дмитрия Дремлюги, автодилера «Рольф» и «Макфы».

По оценке экспертов, стоимость изъятых активов Олега Кана и его партнера Дмитрия Дремлюги составляет 17,4 млрд руб., автодилера «Рольф» — 60 млрд руб., а «Макфы» — 22 млрд руб.

Помимо этого, государственную казну на 15 млрд руб. пополнил алкогольный холдинг Global Spirits. Были также изъяты активы SPI Group на сумму 2,8 млрд руб.

«За пять лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд руб.», — сообщал ранее генеральный прокурор Игорь Краснов.

Он уточнил, что за это время было предъявлено более 400 соответствующих исков. По данным адвокатского бюро NSP на август, с 2022 года силовики провели 84 мероприятия по изъятию собственности или обращению взыскания на активы россиян и иностранных лиц.

Напомним также, что в конце октября Конституционный суд запретил применять текущие сроки давности, установленные Гражданским кодексом, к антикоррупционным искам прокуроров об изъятии имущества в доход государства и допустил их последующее установление.

Таким образом, законодатель может как воздержаться от каких-либо изменений и признать отсутствие сроков давности по коррупционным искам прокуратуры, так и ввести такие сроки, однако, они должны существенно превышать уже установленные — 3 года и 10 лет.

Ранее агентство Reuters опубликовало список западных компаний в России, активы которых были арестованы на основании указов, подписанных президентом, и судебных решений, связанных с исками по поводу остановленных проектов или заблокированных из-за западных санкций средств.