Крупные интернет-площадки и службы доставки вскоре могут получить несвойственную им ранее функцию — досмотр отправлений на предмет запрещенных грузов. Соответствующая норма заложена в обновленной редакции подготавливаемого Минцифры России законопроекта, призванного поддержать Почту России в борьбе за выживание на высококонкурентном рынке.

Суть инициативы

В феврале глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев сообщил о разработке документа, который должен уравнять шансы государственного почтового оператора с частными игроками. Помимо обсуждавшегося ранее сбора в пользу Почты России, появилось новое требование: распространить на всех участников рынка доставки те же ограничения по пересылке, которые сегодня действуют для самой почты. Речь идет о недопустимости отправки оружия, наркотических веществ, опасных составов и скоропортящихся продуктов.

По информации ведомства, проект находится на финальной стадии подготовки. Официально он пока не обнародован и не направлен в Государственную думу. Если законодательный механизм будет запущен и успешно пройдет все стадии, нововведения начнут действовать с 1 сентября 2026 года.

Прочитайте также Порог входа на маркетплейсы стал непреодолимым для микробизнеса

Техническое оснащение и лицензирование

Для исполнения новых обязанностей компаниям, занятым доставкой, потребуется обзавестись специальным оборудованием. Предполагается использование рентгеновских установок, металлоискателей и иных приборов, позволяющих выявлять нелегальные вложения. Точный перечень необходимой техники впоследствии утвердят на правительственном уровне.

Помимо этого, законопроект вводит четкое определение: почтовыми операторами будут считаться все организации, принимающие, обрабатывающие, транспортирующие и вручающие отправления массой до 10 кг (за исключением международной корреспонденции). Размер уставного капитала таких компаний не может быть ниже 5 млн руб.

Также им предстоит получить лицензию на оказание почтовых услуг. Стоимость разрешения будет варьироваться в зависимости от географии деятельности: 5 млн руб. для работы в пределах одного населенного пункта (кроме городов федерального значения), 10 млн — в границах региона и 100 млн — для федерального охвата. Контроль за соблюдением условий лицензирования и выполнением отчислений в пользу Почты России возложат на Минцифры.

Новые правила для возрастных товаров

Отдельный блок посвящен дистанционной продаже продукции, ограниченной по возрасту, включая алкоголь. При подтверждении личности покупателя через мессенджер Max или единую систему идентификации и аутентификации такие товары можно будет заказывать удаленно. Доставка станет возможна исключительно силами Почты России: посылка будет выдаваться либо в отделении, либо в пункте выдачи партнерского оператора.

Прогнозы и последствия

Участники рынка уже оценивают грядущие перемены. По подсчетам Ассоциации компаний интернет-торговли, расходы крупнейших маркетплейсов на реализацию новых требоваций могут превысить 90 млрд руб. ежегодно. Эксперты обращают внимание, что под удар попадет внутренняя логистика торговых платформ, на долю которых сегодня приходится 91% всей доставки в сфере электронной коммерции. Остальное обеспечивают курьерские службы и транспортные предприятия.

Затраты на обновление инфраструктуры, закупку техники, оформление лицензий, а также рост цен на горючее, перевозки и повышение налоговой нагрузки неизбежно приведут к удорожанию услуг для конечных продавцов. Платформы будут вынуждены перекладывать дополнительные издержки на селлеров, корректируя тарифную политику.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.