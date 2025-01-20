Аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» выяснили, что аренда жилья в России после новогодних праздников подешевела на 30%, в среднем до 4,3 тыс. руб. за ночь. А в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ярославле снижение составило 50%.

По данным исследования, наиболее значительное падение цен на посуточную аренду после праздников наблюдается в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ярославле. Оно составило 50% в каждом из этих городов.

В Калининграде стоимость уменьшилась на 38%, в Москве — на 36%, а в Сочи, Краснодаре и Екатеринбурге — на 32%.

Таким образом, средняя стоимость посуточной аренды жилья во второй половине января 2025 года составила:

в Москве — 4,7 тыс. руб.;

в Сочи — 3,5 тыс. руб.;

в Нижнем Новгороде — 3,2 тыс. руб.;

в Екатеринбурге — 3,1 тыс. руб.;

в Казани — 3,1 тыс. руб.;

в Ярославле — 3,1 тыс. руб.;

в Санкт-Петербурге — 2,9 тыс. руб.;

в Краснодаре — 2,9 тыс. руб.;

в Калининграде — 2,7 тыс. руб.

По данным аналитиков, во второй половине января наибольшее число бронирований пришлось на Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Также среди наиболее востребованных направлений отмечены Казань, Нижний Новгород, Калининград, Екатеринбург, Ярославль и Краснодар.

В исследовании отмечается, что цены на популярных горнолыжных курортах после праздников снизились на 35%. Так, средняя стоимость на Красной Поляне составляет 9,6 тыс. руб. за сутки, в Шерегеше — 9,5 тыс. руб., а в Архызе — 10 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что на рынке долгосрочного найма квартир наблюдается сезонное снижение цен. Это происходит из-за ограниченного спроса в период январских праздников. За последний месяц средние показатели снизились примерно на 1%.