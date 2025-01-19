На рынке долгосрочной аренды квартир наблюдается сезонное снижение цен. Это происходит из-за ограниченного спроса в период январских праздников. За последний месяц средние показатели снизились примерно на 1%. Тренд поддерживается ростом предложения, в том числе за счет выхода в сегмент аренды инвестиционных лотов в недавно сданных домах. В феврале и марте на рынке начнется оживление, а цены могут стабилизироваться.

По данным «ЦИАН.Аналитики», средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в середине января составила 31,7 тыс. руб., двухкомнатных — 44,7 тыс. руб. За месяц значения уменьшились на 1% и 0,9% соответственно. В компании отмечают, что снижение средних значений на рынке продолжается уже четыре месяца, но его темпы замедляются. В декабре отрицательная коррекция оценивалась в 2–3%.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на подсчеты «Этажей», в крупнейших городах страны «однушки» сейчас сдаются в среднем за 32,4 тыс. руб. в месяц. Это на 0,3% дешевле, чем в декабре. В компании отмечают, что средние ставки аренды по-прежнему подвержены сезонным колебаниям. В «Яндекс Аренде» зафиксировали, что в городах-миллионниках арендные квартиры за январь стали дешевле в среднем на 1,6%, до 36 тыс. рубл. в месяц. При расчете медианной ставки учитываются все типы комнатности. По данным «Авито Недвижимости», средняя стоимость арендного жилья в России сейчас составляет 32 тыс. руб. Этот показатель остается стабильным.

В «ЦИАН.Аналитике» сообщили о значительном снижении средней стоимости аренды однокомнатных квартир за последний месяц в Перми — на 5,9%, до 25,4 тыс. руб. в месяц. Специалисты агентства «Этажи» отметили уменьшение показателей в Самаре и Тюмени на 2,1% — до 28,2 тыс. и 27,5 тыс. руб. соответственно. В то же время, согласно данным «ЦИАН.Аналитики», в Санкт-Петербурге произошло увеличение стоимости аренды однокомнатных квартир в среднем на 1,4%, до 42,5 тыс. руб. в месяц. В Омске прирост составил 2,5%, до 25 тыс. руб.

По данным «ЦИАН.Аналитики», в январе средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве составила 68,8 тыс. руб. в месяц. Это на 1,3% больше, чем в декабре. За год динамика достигла 23%. По словам Оксаны Поляковой, заместителя директора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость», самые доступные варианты жилья в городе сдаются за 37 тыс. руб. в месяц. Некоторые владельцы, как она отмечает, согласились снизить цены на свои объекты из-за сезонного снижения активности потенциальных арендаторов на 39% за месяц.

Директор департамента аренды «Этажей» Ольга Павлинова отмечает, что непосредственно сейчас спрос на рынке во многом формируют арендаторы, ищущие более комфортные ценовые предложения.

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