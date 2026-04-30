Резкий всплеск спроса на инфраструктуру для ИИ в Китае привел к скачку цен на серверы на базе Nvidia. По данным источников в отрасли, системы с GPU B300 почти удвоились в цене — до примерно 7 млн юаней (около $1 млн) за единицу.

Mariia Shalabaieva, Unsplash

С начала года цены на передовые вычислительные системы для машинного обучения и языковых моделей росли постепенно, но резкий скачок произошел после ужесточения контроля над серыми каналами поставок. Ранее именно они обеспечивали китайские компании высокопроизводительными чипами на фоне экспортных ограничений.

Источники отмечают, что меры по борьбе с контрабандой и обходом санкций резко сократили предложение на нелегальном рынке — и это сразу отразилось на стоимости оборудования.

Дополнительным фактором стал устойчивый спрос со стороны китайских технологических компаний, активно инвестирующих в вычислительные мощности. При этом часть игроков старается не отражать оборудование Nvidia на своих балансах напрямую, опасаясь вторичных санкций США.

Собеседники подчеркивают, что сделки часто проходят через сложные цепочки поставок и посредников. В Nvidia, в свою очередь, заявляют, что поставки решений на базе B300 в Китай строго ограничены, а партнеры обязаны соблюдать экспортные правила.

«По мере того, как системы становятся все более крупными и сложными, незаконное перенаправление средств — это верный путь к провалу», — заявили в компании.

В Nvidia также подчеркнули, что не предоставляют поддержку и сервис для систем, поставленных в обход ограничений, а механизмы контроля остаются «строгими и эффективными».

Ситуация на рынке показывает, насколько критически важными стали вычислительные ресурсы, и как геополитика и регулирование напрямую влияют на глобальные цепочки поставок высокотехнологичного оборудования.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.