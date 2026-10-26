Российский бизнес ищет возможности сократить затраты на серверную инфраструктуру без дополнительных закупок оборудования. Сейчас компании используют в среднем 54% доступных серверных мощностей, при этом за 2022–2025 годы средняя стоимость поставленного в Россию сервера увеличилась на 209%. Для 46% организаций более рациональное использование техники уже стало инструментом экономии. Об этом говорится в исследовании аналитического портала «ИТ-инфраструктура» и разработчика Orion soft.

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В исследовании участвовали ИТ-руководители 120 компаний с выручкой от 2 млрд руб. Кроме того, авторы проанализировали более 3 тыс. открытых тендеров. Одним из факторов роста цен они называют развитие искусственного интеллекта. Работа с новыми моделями требует производительных вычислительных систем и современных графических процессоров, а увеличение спроса на комплектующие обостряет их дефицит.

Еще 43% опрошенных относят повышение загрузки серверов к основным мерам по снижению расходов. Но систематически контролировать использование мощностей готовы не все: 69% компаний не проводят такой аудит регулярно или возвращаются к нему только раз в девять–12 месяцев. В результате часть доступных ресурсов может простаивать, хотя их можно направить на задачи других подразделений.

Директор по информационным технологиям «Гринатома» Владимир Золотов рекомендует сначала определить, какие системы работают в компании и сколько ресурсов им требуется. Затем можно внедрять FinOps — подход, при котором ИТ-специалисты, финансисты и внутренние заказчики совместно контролируют расходы на технологии. Среди возможных решений также создание единого резерва мощностей на периоды пикового спроса вместо закрепления отдельных ресурсов за каждой системой.

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Экономить компании пытаются и на самом портфеле ИТ-инициатив. Для 26% участников опроса главным инструментом сокращения затрат стал более строгий отбор проектов, а 57% организаций уже замораживали или закрывали некоторые из них. Другой способ — дольше эксплуатировать серверы, оставляя на устаревающем оборудовании задачи, которым не нужны большие вычислительные мощности.

При этом контроль инфраструктуры автоматизирован лучше, чем распределение ресурсов. Реестры серверов и виртуальных машин ведут 74% опрошенных, системы мониторинга используют 73%. Порталы, через которые сотрудники могут самостоятельно запрашивать ресурсы, есть у 29% компаний, внутренний учет их потребления в денежном выражении — у 22%. Многие действия ИТ-инженеры по-прежнему выполняют вручную.

Дополнительные возможности для экономии, по оценке авторов исследования, дают частные облака. Они позволяют распределять вычислительные ресурсы между системами по мере возникновения потребности. Среди компаний с выручкой свыше 500 млрд руб. ключевым элементом инфраструктуры такие решения считают 38% респондентов. Их основные преимущества — безопасность и управляемость (53%), стандартизация (38%) и повышение эффективности использования оборудования (33%).

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