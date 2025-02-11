Аналитики платформы «Яндекс Недвижимость» сообщили, что в январе вторичное жилье подорожало в российских городах-миллионниках на 0,5%. Колебания цен были в рамках статистической погрешности. Наиболее заметно готовое жилье подорожало в Новосибирске, Москве и Казани.

По данным аналитиков, в январе 2025 года средняя цена 1 кв. м на рынке вторичного жилья в крупных городах России составила 138 тыс. руб. Это на 0,5% больше декабрьского показателя. Таким образом, эксперты заключили, что на рынке готового жилья продолжается стагнация цен.

Первое место по росту медианной цены за месяц занял Новосибирск. По итогам января 1 кв. м вторичного жилья в этом городе стоит 120 тыс. руб., что на 1,2% больше, чем в декабре.

Второе место разделили Москва и Казань. В этих городах стоимость 1 кв. м увеличилась за январь на 1,1% и составила 351 тыс. руб. и 180 тыс. руб. соответственно. Санкт-Петербург и Воронеж оказались третьими в рейтинге. Там цены за 1 кв. м вторичного жилья выросли на 0,9%, до 210 тыс. руб. и 103 тыс. руб.

Четвертое место заняла Уфа, где готовые квартиры подорожали на 0,8%, до 119 тыс. руб. за 1 кв. м. Замыкает первую пятерку рейтинга Челябинск. Здесь стоимость жилья увеличилась на 0,7%, и составила 96 тыс. руб. за 1 кв. м.

Аналитики также отметили снижение средней медианной цены на вторичную недвижимость в Омске (–0,3%, до 105 тыс. руб.) и Краснодаре (–0,9%, до 119 тыс. руб.).

В январе объем предложения снизился во всех миллионниках в среднем на 6,1%. Эксперты связывают это с сезонными факторами и снижением спроса на рынке вторичного жилья в праздничный период.

Коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров отметил, что в условиях, когда рыночные ставки по ипотеке остаются на высоком уровне, а средние цены на готовые квартиры стагнируют, срок экспозиции растет.

В связи с этим продавцам приходится либо предлагать скидки, либо переходить на рынок долгосрочной аренды. Также можно подождать роста спроса со стороны покупателей. Белокуров заключил, что значительный рост предложения наступит не раньше смягчения денежно-кредитной политики.

Ранее эксперты выяснили, что 70,5% из будущих владельцев апартаментов предпочитают недвижимость в строящемся доме уже введенному в эксплуатацию. Но только если цена сопоставима со стоимостью квартир на вторичном рынке.