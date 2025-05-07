Средняя стоимость предложения на вторичном рынке жилья в крупных городах России за апрель снизилась на 0,2%, составив 6,4 млн руб. Аналитики «Мира квартир» сообщили, что ценовая динамика в 70 исследуемых городах оказалась неоднородной: в 27 городах зафиксирован рост цен, в 35 — снижение, а в восьми стоимость осталась неизменной.

Наибольший прирост цен отмечен в Московской области (+2,3%), Кемерово (+1,1%), Белгороде (+0,7%), Красноярске (+0,6%) и Кирове (+0,6%). При этом наиболее значительное снижение зарегистрировано в Магнитогорске (–2,5%), Саранске (–1,9%), Чебоксарах (–1,7%), Тольятти (–1,6%) и Ульяновске (–1,6%).

В Москве, как уточнили в компании, средняя стоимость квартир на вторичном рынке увеличилась на 0,3%, достигнув почти 22,2 млн руб., тогда как в Санкт-Петербурге цены остались на прежнем уровне — около 12 млн руб.

Генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко пояснил, что предложение на вторичном рынке выросло на 19% за последний месяц. По его словам, это связано с возвращением на рынок тех продавцов, которые ранее сняли свои объекты с продажи, рассчитывая получить доход от аренды.

Однако, как отметил Луценко, сдача жилья оказалась не таким простым и прибыльным делом, особенно на фоне продолжающегося снижения арендных ставок. Он добавил, что, несмотря на отсутствие существенного роста цен, рынок продолжает функционировать, и сделки совершаются.

В компании напомнили, что последний раз общее снижение цен на вторичное жилье в крупных городах России наблюдалось год назад — в апреле 2024 года.