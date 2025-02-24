Согласно новым расчетам NASA, вероятность того, что астероид, способный стереть с лица земли целый город, который столкнется с Землей через семь лет, сократилась вдвое. Теперь она составляет около 1,5%. Снижение было ожидаемо мировым астрономическим сообществом, которое теперь предполагает, что вероятность упадет до нуля.

Ранее вероятность столкновения астероида с Землей 22 декабря 2032 года была 3,1% — среди столь крупных космических камней в современных прогнозах. Обновленные расчеты, опубликованные NASA, говорят, что вероятность прямого столкновения упала до 1,5%. По отдельным расчетам Европейского космического агентства, вероятность столкновения упала до 1,38%.

Ричард Мойсль, глава отдела планетарной защиты, сообщил, что этого следовало ожидать, поскольку «область неопределенности», в которую может врезаться астероид, начинает «сползать» с Земли. Процентная вероятность еще будет «немного колебаться вверх-вниз». Он добавил, что в скором времени она упадет ниже 1%.

По данным NASA, вероятность того, что он врежется в Луну, по-прежнему составляет 0,8%. Астероид, известный как 2024 YR4, был впервые обнаружен в декабре. По оценкам, его ширина составляет 40-90 метров, что не приведет к глобальной катастрофе, но все же способно вызвать значительные разрушения в отдельном городе.

Последний раз астероид размером более 30 метров представлял столь значительную опасность в 2004 году, когда Апофис в течение короткого времени имел 2,7-процентную вероятность столкновения с Землей в 2029 году, что впоследствии было исключено дополнительными наблюдениями.

Запуск космического телескопа NASA NEO Surveyor, который планируется на 2027 год, успешно проходит этапы тестирования. В ходе миссии будет использоваться усовершенствованный инфракрасный телескоп, размещенный в специально разработанном корпусе, для обнаружения и изучения астероидов и комет, которые могут представлять угрозу для Земли.