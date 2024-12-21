Группа, поддерживающая теорию плоской Земли, отправилась в Антарктиду в рамках проекта под названием «Финальный эксперимент», чтобы окончательно разрешить спор о форме планеты. Пастор из Колорадо Уилл Даффи собрал команду, состоящую из четырех сторонников плоской Земли и четырех приверженцев традиционной глобусной теории. Основная цель поездки заключалась в наблюдении полярного дня — природного явления, возможного только на вращающейся и сферической планете.

Отправившись в лагерь «Юнион-Глейшер» — частный комплекс с полным спектром услуг, находящийся всего в 1 138 км от Южного полюса — две команды собрались собственными глазами убедиться, являются ли сообщения о незаходящем Солнце вымыслом какого-то глобального заговора или же правдивыми наблюдениями, свидетельствующими о закономерностях планетарной физики.

На протяжении всей истории разные культуры по-разному интерпретировали то, что скрыто за горизонтом, и то, как Земля связана с тем, что мы видим в небе.

«Ладно, ребята, иногда в жизни ошибаешься», — заявил Джеран Кампанелла, известный сторонник теории плоской Земли, который присоединился к полностью оплаченной экспедиции в Антарктиду, чтобы увидеть, как Солнце вращается по небу в течение целого дня. «А я думал, что не существует 24-часового Солнца, на самом деле я был в этом почти уверен», — добавил он.

В современном восприятии идея плоской Земли появилась в XIX веке, часто поддерживаемая религиозными убеждениями или отражая политические взгляды, которые сопровождаются недоверием к научным авторитетам. Сегодня социальные сети предоставили возможность огромному числу людей выразить свои сомнения и объединиться, ставя под вопрос то, что большинство воспринимает как очевидный и научно обоснованный факт.

«Основная суть заключается в значении знаний и растущем недоверии к тем, кто раньше считался авторитетом в этой области — таким как ученые, научные учреждения или государственные органы», — отметила эксперт по коммуникациям из Университета Мельбурна Дженнифер Беккет.

Хотя нет единого мнения о том, как выглядит этот мир на расстоянии, большинство описаний должно учитывать индивидуальный опыт. Такие явления, как изменение положения Солнца или разница в высоте объектов, по мере нашего приближения к горизонту, по-прежнему требуют объяснений, даже если Земля рассматривается как огромный блин, окруженный холодами Антарктики.

Научные объяснения сезонных изменений Солнца относительно просты. Находясь на противоположных концах наклонной модели Земли, каждый из полюсов переживает чередующиеся периоды постоянного солнечного света или бесконечной ночи, пока Земля вращается вокруг Солнца.

Наблюдение за тем, как Солнце касается горизонта, может развеять некоторые сомнения в теории заговора, но не гарантирует, что сторонники идеи плоской Земли изменят свои убеждения. Создатель контента на YouTube Остин Уитсет признал, что Солнце «явно делает то, что оно должно делать». Однако, несмотря на этот опыт, он не считает, что это опровергает плоскую Землю или подтверждает шарообразность Земли. Он видит это только как отдельный факт. В качестве примера важности проверки своих самых твердых убеждений на практике, опыт под названием «Финальный эксперимент» от ДАФИ не должен быть последним.

Солнечный орбитальный аппарат Solar Orbiter, запущенный в 2020 году для исследования Солнца, сделал новые снимки его поверхности. Кроме этого, аппарат анализирует механизм солнечного ветра, изучает сложные динамики магнитного поля и наблюдает за такими явлениями, как солнечные вспышки и корональные выбросы массы.