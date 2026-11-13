Стоимость страхования российских центров обработки данных (ЦОД) от терроризма и диверсий с октября выросла более чем в 100 раз. Если в первом полугодии 2026 года тарифы составляли 0,03–0,06% от страховой суммы, то теперь начинаются от 1% и в отдельных случаях достигают 5%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на страховых брокеров и участников рынка.

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По данным брокера Remaind, резкий пересмотр ставок произошел с 1 октября. В «АльфаСтраховании» также отмечают, что тарифы на такую защиту начинаются от 1% и зависят от размера страховой суммы. В страховой компании МАКС говорят, что еще год назад полисы с покрытием терроризма и диверсий обходились ЦОДам значительно дешевле.

Изменение тарифов связано с пересмотром оценки рисков после атак на инфраструктурные и промышленные объекты. В частности, в начале октября беспилотники нарушили работу трех дата-центров «Яндекса», а осенью атакам также подверглись объекты VK и Сбербанка. Еще одним фактором страховщики называют рост убыточности по этому направлению.

С октября Российская национальная перестраховочная компания (РНПК), на 100% принадлежащая Банку России, применяет новую политику перестрахования рисков терроризма и диверсий. Для ЦОДов установлен базовый тариф 1% при страховой сумме 10 млрд руб. При этом часть объектов будет перестраховываться на индивидуальных условиях — их перечень предусмотрен приложением к генеральному договору РНПК.

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Несмотря на рост стоимости полисов, операторы дата-центров не отказываются от страховой защиты. Она покрывает физический ущерб и потери из-за остановки работы объекта. Кроме того, для крупных ЦОДов наличие страховки может быть обязательным условием кредитных соглашений и договоров аренды.

Размер тарифа зависит от расположения объекта и уровня его физической защиты. Страховщики учитывают удаленность от территорий, подверженных атакам, наличие защитных конструкций, сеток и средств радиоэлектронной борьбы. Также оценивается концентрация дорогостоящего оборудования: один инцидент может одновременно повредить серверы, инженерные системы и электроснабжение. Дополнительный фактор — вероятность того, что одно происшествие затронет сразу несколько объектов или страховых договоров.

На фоне подорожания клиенты пересматривают условия полисов. Они могут снижать страховые лимиты, увеличивать франшизы или исключать отдельные риски из покрытия. По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, доля договоров с франшизами выросла примерно на 20 процентных пунктов и превысила 40% от общего числа полисов ЦОДов.

По данным MegaResearch, около 55% коммерческих мощностей дата-центров сосредоточено в Москве и Подмосковье, еще примерно 15% — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На конец 2025 года в России насчитывалось 85,8 тыс. коммерческих стойко-мест. Ассоциация участников отрасли ЦОДов ожидает, что по итогам 2026 года рынок вырастет на 10–12%, а суммарная мощность коммерческих площадок достигнет 1,1 ГВт.

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