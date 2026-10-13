Страхование складов стало одной из самых быстрорастущих статей расходов владельцев логистической недвижимости. В III квартале 2026 года средняя ставка достигла 2% стоимости имущества, увеличившись почти в семь раз за три месяца. По сравнению с прошлым годом полисы обходятся в 13–20 раз дороже. Ключевой фактор — стоимость защиты от атак беспилотников.

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Для крупных складских комплексов, застрахованных от терроризма и диверсий, расходы еще выше. В «Ренессанс страховании» тариф для сухого склада класса, А за три месяца изменился с 0,08–0,15% страховой суммы до 3–5%. Если имущество оценено в 1 млрд руб., страхование обойдется владельцу в 30–50 млн руб. против прежних 0,8–1,5 млн руб. По оценке брокера Mains, полис для склада с товарными запасами на 10 млрд руб. может стоить до 500 млн руб. Год назад аналогичное покрытие обходилось в 20–25 млн руб.

Пересмотр условий начался после серии атак на складскую инфраструктуру в начале лета. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области страховые ставки для сухих складов класса, А выросли более чем в 30 раз; похожая ситуация сложилась в Москве и Подмосковье. В приграничных регионах некоторые компании не готовы страховать ущерб от беспилотников. Для объектов с высокой вероятностью повреждения расценки достигают 5–20% стоимости имущества. При этом собственникам приходится соглашаться на более высокие франшизы: для крупных комплексов их размер увеличился с 30–40 млн до 250–500 млн руб. Это означает, что значительную часть возможных потерь придется покрывать за свой счет.

На рынок также повлияли изменения в правилах Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), дочерней структуры ЦБ. С июля склады площадью свыше 10 000 кв. м включены в категорию повышенного риска. С 1 октября для большинства объектов со страховой суммой до 50 млрд руб. перестраховочное покрытие ущерба от БПЛА не может превышать 20% страховой суммы. В ответ страховые компании уменьшают собственные лимиты выплат и предъявляют более строгие требования к безопасности зданий. Дополнительное давление оказывают выплаты за поврежденную недвижимость и пересмотр договоров.

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Прогнозы страховщиков расходятся. Во Всероссийском союзе страховщиков и «Ренессанс страховании» допускают дальнейшее ужесточение условий из-за ограничений перестрахования и атак в отдельных регионах. В «Альфастраховании» пока не ждут нового повышения цен, а в RFL считают, что в январе–феврале 2027 года ставки могут снизиться, если нынешнее удорожание окажется временным. Сократить затраты владельцы могут за счет распределения запасов по нескольким независимым площадкам, уменьшения страховых лимитов и усиления защиты складов.

Новые расходы уже учитываются при планировании бюджетов на следующий год, однако арендодатели не смогут автоматически компенсировать их за счет клиентов. По оценке коммерческого директора RFL Ольги Муллаяровой, если полностью перенести затраты на страхование в арендную плату, она вырастет на 1,9%. Но при увеличении доли свободных площадей и конкуренции за арендаторов такой сценарий маловероятен. Кроме того, действующие договоры ограничивают индексацию. Одновременно дорожает страхование самих товаров: по данным 3PL-оператора NC Logistic, за два месяца полисы на товарные запасы в логопарках стали обходиться в несколько раз дороже.

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