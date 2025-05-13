Крупнейшие страховые компании на фоне массовых задержек авиарейсов из-за закрытия аэропортов в майские праздники объявили о переходе на упрощенный порядок урегулирования страховых случаев. По оценкам экспертов, общий объем выплат может достичь десятков миллионов рублей, при этом страховщикам будет сложно компенсировать свои потери из-за форс-мажорного характера событий.

Крупные российские страховые компании, включая «Росгосстрах», «СберСтрахование», «АльфаСтрахование» и «Ренессанс Страхование», приняли решение упростить процедуру получения компенсаций за задержки рейсов. В «Росгосстрахе» пояснили, что новые правила распространяются на все случаи задержек по форс-мажорным обстоятельствам.

По словам директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования «Росгосстраха» Надежды Мининой, клиентам больше не потребуется предоставлять справки о причинах задержки рейса. Вместо этого страховщики самостоятельно проверяют статус рейсов и направляют клиентам сообщения с рассчитанной суммой компенсации. В «АльфаСтраховании» отметили, что выплаты производятся автоматически, без запроса дополнительных документов.

Коллапс в работе аэропортов и других систем начался вечером 6 мая. Первыми ограничения ввели аэропорты Внуково, Жуковский и Домодедово, позже к ним присоединились Шереметьево, Сочи, Казань, Киров и Нижнекамск. По данным Ассоциации туроператоров России, только за первые сутки было задержано около 350 рейсов, что затронуло более 60 тыс. пассажиров.

Страховые компании ожидают значительного роста числа обращений. В «АльфаСтраховании» зафиксировали уже 7,5 тыс. страховых случаев с 8 по 11 мая и ожидают еще около 1 тыс. заявлений. По оценкам экспертов, общий объем выплат может достичь 50 млн руб., при этом средний размер компенсации составляет 10–15 тыс. руб. на одного пассажира.

Страховщики столкнулись с трудностями при возмещении своих убытков. Как пояснил партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Артем Копылов, в случае закрытия воздушного пространства по решению государственных органов авиакомпании могут ссылаться на форс-мажор, что осложнит взыскание средств через суд.

Эксперты отмечают, что страховщики используют упрощенный порядок выплат не только для помощи клиентам, но и для популяризации страховых продуктов. После недавних изменений в законе «О защите прав потребителей», ограничивающих авиакомпании в продаже страховок, спрос на такие полисы упал до минимума.

Упрощенные выплаты могут стать шагом к включению страховых премий в стоимость билетов, что повысит интерес пассажиров к этому виду страхования.

Несмотря на текущие сложности, страховщики подчеркивают, что убыточность этого сегмента остается низкой (20–30%) по сравнению со средним показателем по рынку (52% в 2024 году), что позволяет им предлагать клиентам удобные условия выплат.