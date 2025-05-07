Проблемы с переводами между счетами и оплатой через Систему быстрых платежей (СБП) могут возникнуть в Москве с 7 по 9 мая из-за потенциального ограничения доступа в интернет в этот период, сообщили в пресс-службе сервиса. Ранее жителей российской столицы предупредили о возможных проблемах с доступом в интернет на все праздники.

«В связи с возможными ограничениями доступа в сеть интернет в Москве с 7 по 9 мая в столице и области могут быть сложности с переводами между счетами и оплатой через СБП, а также временные трудности при приеме платежей по картам в терминалах оплаты в магазинах и онлайн», — сказано в сообщении.

В Сбербанке и ВТБ РБК также сообщили о возможных сложностях с доступом в приложения кредитных организаций.

В понедельник, 5 мая, москвичи активно жаловались на проблемы в работе операторов связи. На фоне сбоев Единая государственная система реагирования и ликвидации происшествий (РСЧС) распространила среди жителей московского региона СМС-предупреждение о возможных ограничениях доступа в интернет «в связи с обеспечением безопасности проходящих мероприятий».

Авиакомпании отменяют и задерживают рейсы

В ночь на 7 мая ограничения на прием и отправку воздушных судов дважды вводили в московских аэропортах Шереметьево и один раз во Внуково. Ограничения вводились и в других городах, например Казани и Нижнекамска.

Из-за ограничений авиакомпании задерживали и отменяли рейсы. Так, авиакомпания «Победа» сообщила, что «в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства в центральной России от 6 и 7 мая часть рейсов „Победы“ были перенаправлены на запасные аэродромы, задержаны на вылет или отменены». Об отмене и задержке рейсов также сообщили в «Уральских авиалиниях».

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что в период с 6 по 7 мая на запасную стоянку петербургского аэропорта Пулково направили 74 самолета. Воздушная гавань, в том числе, работает в качестве запасного аэродрома для самолетов, летящих в Москву.

Другие ограничения в столице

Глава столичного дептранса Максим Ликсутов предупредил, что в связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий ко Дню Победы на нескольких улицах столицы введут временные ограничения на движение и парковку такси, каршеринга, электросамокатов и велосипедов.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил о других ограничениях для жителей города — перекрытиях движения транспорта в праздничные дни.

В среду 7 мая с 05:30 до окончания мероприятия перекрыты улицы Кадашевская, Пречистенская и Котельническая набережные, Солянка, Петровка, Моховая, Гашека, Тверской бульвар и Оружейный переулок.

Кроме того, 7 мая с 10:00 до окончания мероприятия ограничение движения коснется улиц Б. Полянка, Новый Арбат, Новинский бульвар, 2-я Брестская, Садовое кольцо, Волгоградский проспект.

Ограничения также затронут пользователей общественного транспорта. Так. 7 и 9 мая на выход будут закрыты станции «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Арбатская», «Боровицкая», «Охотный ряд», Театральная», «Площадь Революции». Также в эти дни могут быть ограничения на станциях «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка» и «Китай-город».