Правительство России готовится пересмотреть критерии отнесения предприятий к малому и среднему бизнесу, что может существенно изменить условия работы для тысяч российских компаний.

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Инициатива предполагает увеличение предельных показателей по выручке и численности персонала, позволяя растущим предприятиям среднего уровня плавно переходить в категорию крупного бизнеса без резкой потери льгот.

Основное предлагаемое изменение касается повышения порога годовой выручки с текущих 2 млрд до 3,5 млрд руб. Одновременно рассматривается увеличение допустимой численности сотрудников с 250 до 525 человек. Эти корректировки призваны учесть значительную инфляцию и изменившиеся экономические условия за последнее десятилетие.

Анализ показывает, что многие предприниматели сознательно ограничивают развитие своих компаний, чтобы сохранить доступ к льготным программам поддержки.

Статистика свидетельствует, что в 2024 году более 40% предприятий, приближавшихся к верхней границе по выручке, искусственно снижали свои показатели. Аналогичная картина наблюдается и в отношении численности персонала — свыше половины компаний, находящихся у границы, сокращали штат.

Особенно актуальна эта проблема для торговых, промышленных и строительных предприятий, которые составляют основную массу компаний, балансирующих на грани критериев МСП. Географически такие предприятия сосредоточены преимущественно в столичном регионе и крупных экономических центрах России.

Эксперты отмечают, что даже предлагаемое увеличение лимитов может оказаться недостаточным для полного учета инфляционных процессов последних лет. Некоторые аналитики считают, что для реального соответствия современным экономическим условиям стоило бы установить более высокие пороговые значения.

Ключевой вопрос, который предстоит решить, — сохранят ли компании, попавшие в расширенную категорию, доступ ко всем существующим мерам государственной поддержки. От этого во многом будет зависеть, действительно ли нововведения смогут стимулировать рост бизнеса и снизить искусственное сдерживание развития.

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При этом специалисты подчеркивают, что практика дробления бизнеса часто обусловлена не только стремлением сохранить статус МСП, но и другими факторами, такими как налоговая оптимизация, распределение рисков и защита активов. Это означает, что даже после пересмотра критериев некоторые предприниматели могут продолжать использовать различные схемы разделения бизнеса.

Если окончательное решение по новым критериям будет принято в ближайшее время, его реализация сможет создать более комфортные условия для роста успешных предприятий, позволяя им постепенно адаптироваться к требованиям, предъявляемым к крупному бизнесу.

Однако для достижения максимального эффекта важно обеспечить плавность перехода и сохранение существенной части поддерживающих мер для компаний, попадающих в расширенную категорию.