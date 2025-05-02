Во время финансового кризиса 2008 года Starbucks столкнулась с серьезными трудностями, но Говард Шульц сумел вывести компанию из кризиса, воспользовавшись советом бывшего генерального директора Costco Джима Синегала. Этот же совет помог Джеффу Безосу преодолеть непростые времена в Amazon.

Совет бывшего генерального директора Starbucks Говарда Шульца для руководителей компаний по преодолению экономической неопределенности прост: «Обслуживайте каждого клиента и партнера сверх их ожиданий».

Именно это Шульц советует бизнес-лидерам, которые обращаются к нему за советом по поводу того, как справиться с текущей неопределенностью на мировых рынках на фоне тарифной политики президента Дональда Трампа. «Я не уверен, что есть какой-то другой рецепт, кроме как оставаться верным своим ценностям и маниакально сосредоточиться на том, что вы можете контролировать», — добавил он.

Шульц знает, о чем говорит. Он вывел Starbucks из финансового кризиса в 2008 году, опираясь на совет, который он «ясно» помнит от соучредителя и бывшего генерального директора Costco Джима Синегала.

«Говард, цена потери основных клиентов и попытки вернуть их во время экономического спада будет гораздо выше, чем цена привлечения новых клиентов», — сказал Синегал, вспоминая Шульца.

«Мудрый совет Синегала стал для нас основным принципом в тот кризисный период, который помог нам стать сильнее, когда встречный ветер утих», — подчеркнул Шульц.

Во время финансового кризиса Starbucks столкнулась с падением продаж. Тогда Шульц сократил расходы, закрыл сотни заведений и проигнорировал давление с требованием поднять цены, вместо этого предложив клиентам скидки и упростив процесс заказа через мобильное приложение в рамках программы лояльности.

Он также закрыл все кофейни Starbucks на три с лишним часа для переподготовки сотрудников, чтобы улучшить фокус компании на качество обслуживания и повысить внимание к клиентам. «Мы инвестировали в наших сотрудников, в инновации и в ценности компании», — рассказал Шульц.

Годовая прибыль Starbucks восстановилась к 2010 году и составила $945 млн по сравнению с $315 млн в 2008 году.

«Великие, устойчивые компании обладают врожденной способностью эффективно управлять в нестабильные и неопределенные времена, ориентируясь на инновации, ценности и актуальность бренда», — отметил Шульц.

Советы Синегала помогли по крайней мере еще одному гиганту отрасли. Соучредитель Costco встретился с основателем Amazon Джеффом Безосом за чашкой кофе в 2001 году, когда технологическая компания переживала не лучшие времена, и, как сообщается, произвел на него сильное впечатление.

На этой встрече Синегал рассказал, что Costco обладает способностью удерживать лояльность клиентов благодаря «невероятно низким» ценам, которые стали возможными благодаря низким затратам и хорошим отношениям с поставщиками. Компания работала по принципу «ценность превыше всего», то есть высокая рентабельность была лучшим способом удержать клиентов, объяснил Синегал.

Когда акции Amazon резко упали после краха доткомов, Безос резко снизил цены на основные продукты. Продажи компании выросли, и в конце 2001 года Amazon опубликовала первую в своей истории квартальную прибыль.

Сегодня Amazon является одной из самых дорогих компаний в мире, ее годовая прибыль в 2024 году составляет $59,2 млрд.