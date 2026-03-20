Федеральная нотариальная палата опубликовала данные о реестре уведомлений о залоге движимого имущества. Общее количество записей в нем достигло 25,6 млн, увеличившись за год на 15%. Наряду с привычными транспортными средствами в реестре содержатся сведения о самых разных объектах: от сельскохозяйственных животных до товаров из секс-шопов.

Транспорт остается основной категорией: в реестре числятся 15,1 млн легковых автомобилей. За последние пять лет заметно выросло количество заложенных тягачей — до 1,1 млн (рост в два раза), а также полуприцепов — почти до миллиона (рост в 2,6 раза). Кроме того, в реестр внесены 13 тыс. самолетов и 1,4 тыс. вертолетов.

Среди необычных объектов лидируют сельскохозяйственные животные. Быки и коровы фигурируют в 5,6 млн записей. В залог передаются ламы, альпаки, страусы, а также птица — гуси, куры, утки, индейки, перепелки, голуби. В реестре можно найти записи о карпах, лососе, форели, осетре и об ульях с пчелами. Домашние питомцы также представлены: кошки, собаки, попугаи, хомяки, змеи, игуаны, черепахи, хамелеоны.

Из продуктов в залог отдают мед, сыр, чернику. Алкогольные напитки встречаются 57,7 тыс. раз (вино), 14,7 тыс. (коньяк) и 7,9 тыс. (виски). Растения представлены кактусами, фикусами, розами и тюльпанами.

Драгоценные камни в реестре насчитывают 100 тыс. записей об алмазах и бриллиантах, более 16 тыс. о сапфирах и 9,6 тыс. о рубинах. За год на 13% выросло количество записей о мехах.

Бытовая техника и электроника в реестре включают холодильники (68 тыс. записей), телевизоры (31 тыс.), пылесосы (22,5 тыс.), кофемашины (13,7 тыс.), джакузи (270), смартфоны (6 тыс.), ноутбуки (38 тыс.). Продолжают вносить данные о видеокартах для майнинга, оперативной памяти и маршрутизаторах. За год на 7% увеличилось количество записей о товарах из секс-шопов, достигнув 8,7 тыс.

Музыкальные инструменты представлены гитарами, скрипками, барабанами, роялями, пианино, укулеле и балалайками. Промышленная техника насчитывает 1,5 млн записей о двигателях, почти 1 млн о станках и 600 тыс. о погрузчиках. За пять лет их количество выросло в 1,6–2,7 раза.

Эксперты связывают такое разнообразие с высокой ключевой ставкой. При 21% банки выдают кредиты только под надежное обеспечение, поэтому заемщики вынуждены предлагать в залог всё, что имеет ценность. Кредитование сельского хозяйства в ноябре 2025 года выросло на 27,7% год к году, а портфель автокредитов к осени достиг почти 3 трлн рублей.

Для покупателей подержанных автомобилей реестр остается важным инструментом проверки. Узнать, находится ли машина в залоге, можно бесплатно на сайте нотариата по VIN-коду или номеру шасси. В случае приобретения заложенного автомобиля новый владелец рискует лишиться и денег, и транспорта.

