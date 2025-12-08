Популярный стример IShowSpeed (Даррен Уоткинс — младший) стал ответчиком по судебному иску после инцидента во время прямой трансляции в сентябре. Создатели робота-гуманоида и инфлюенсера Rizzbot, компания Social Robotics, обвиняют его в нанесении умышленных повреждений, приведших к полной неработоспособности их разработки, пишет TechCrunch.

Во время эфира, как видно на записи и описано в исковом заявлении, Speed неоднократно бил робота по лицу, применял удушающий прием, прижимал его к дивану и бросал на пол. В результате Rizzbot получил серьезные повреждения в области рта и шеи, у него вышли из строя камеры и сенсорные порты, а сам он потерял устойчивость и возможность передвигаться.

Составители петиции настаивают, что стример действовал умышленно, прекрасно понимая хрупкость устройства, и его поведение привело к «полной потере» робота как актива.

В результате Rizzbot был уничтожен, а компания потеряла много денег, поскольку была вынуждена отказаться от запланированных коммерческих проектов с крупными партнерами, включая CBS и MrBeast, а ее вовлеченность в соцсетях упала более чем на 70% из-за невозможности создавать новый контент.

На место происшествия была вызвана полиция, которая зафиксировала факт повреждения имущества. Иск был подан, когда переговоры о компенсации между сторонами зашли в тупик. Сам Rizzbot в шутливом комментарии для прессы заявил, что ему пришлось полностью заменить корпус, и теперь он снова в сети и готов к новым проектам.