Прямые трансляции стали массовым явлением в российской цифровой среде. Согласно октябрьскому исследованию Anketolog.ru, каждый второй россиянин регулярно смотрит стримы, причем 6% респондентов делают это ежедневно. Абсолютным лидером среди платформ стал YouTube (51%), тогда как TikTok собрал 34% аудитории, а некогда доминирующий Twitch сохранил лишь 7% зрителей.

Freepik

Современные зрители ценят в стримах прежде всего:

● эффект живого присутствия (52%);

● непредсказуемость и спонтанность (38%);

● прямое общение с автором (28%).

Музыкальные трансляции обогнали по популярности игровой контент (35% против 29%), а формат неформального общения Just Chatting привлекает каждого четвертого зрителя.

Финансовая поддержка стримеров стала обычной практикой:

● 23% зрителей хотя бы раз донатили;

● 73% жертвуют суммы до 500 рублей;

● 37% пользуются системой виртуальных подарков.

Главные мотивы донатов — благодарность за контент (73%) и желание поддержать автора (43%). При этом половина аудитории готова жертвовать больше за эксклюзивный контент или благотворительные трансляции.

Стримеры превратились в полноценных инфлюенсеров — 86% респондентов признают их влияние на формирование мнения о играх и продуктах. Трансляции стали темой для живого общения: 37% зрителей регулярно обсуждают их с друзьями.