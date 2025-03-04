Недавнее исследование раскрывает возможную биологическую причину того, почему жесткое воспитание в раннем возрасте может вызывать поведенческие проблемы у девочек. Ученые выявили, что у тех детей, которые испытывали суровое родительское обращение, наблюдались отличия в развитии нейронных связей, включая миндалину — область мозга, отвечающую за эмоции. Эти изменения в структуре мозга могут помочь объяснить связь между ранним воспитанием и возникновением поведенческих проблем в дальнейшем. Результаты исследования были опубликованы в журнале Psychological Medicine.

Все чаще признается, что тот опыт, который получает ребенок на ранних этапах жизни, включая стиль воспитания, существенно влияет на развитие его мозга и его будущую благополучную жизнь. Жестокое обращение с детьми, которое включает физическое наказание и частые вспышки гнева, рассматривается как серьезный источник стресса, способный нарушить их эмоциональное и социальное развитие, что впоследствии может привести к поведенческим проблемам.

Хотя предшествующие исследования указывали на связь между негативным опытом в детстве и возникающими впоследствии сложностями, такими как агрессивное поведение и нарушение социальных норм, они часто предоставляли лишь ограниченные данные, анализируя мозг в определенный момент времени или сосредотачиваясь на более старших возрастных группах. Новое исследование направлено на создание более полной картины, отслеживая развитие мозга в разные периоды детства. Учитывая, что мальчики и девочки могут по-разному реагировать на стрессовые ситуации, исследователи сосредоточились на возможных различиях в том, как жестокое воспитание влияет на развитие мозга и поведение представителей каждого пола.

В рамках своего исследования ученые использовали данные долгосрочного проекта «Взросление в Сингапуре: на пути к здоровым результатам» (GUSTO), в котором собиралась подробная информация о детях с момента их рождения. Для данного исследования они анализировали снимки мозга, сделанные в четыре разных периода, начиная с четырех с половиной лет и заканчивая десятью с половиной. Такой подход, при котором сканирование проводится в течение определенного времени, позволяет отслеживать развитие мозга каждого ребенка индивидуально, а не просто сравнивать разные группы детей по возрасту. Это особенно важно в детстве, когда процессы развития мозга могут значительно различаться между детьми.

На первом этапе своего исследования ученые сосредоточились на взаимодействии между жестким воспитанием в раннем детстве, в возрасте четырех с половиной лет, и появлением поведенческих проблем в возрасте десяти с половиной лет. Поскольку исследователи стремились понять, каким образом эти связи влияют на мозговую активность, они также рассматривали вопрос о том, как жесткое воспитание сказывается на развитии миндалевидного тела с течением времени. Миндалевидное тело играет важную роль в обработке эмоций, особенно в ситуациях, связанных с угрозами или стрессом. В этой связи они изучили два ключевых аспекта: размеры миндалевидного тела и его функциональные связи, то есть взаимодействия с другими областями мозга.

Для оценки уровня жестокого воспитания исследователи использовали специально разработанный опросник, который заполняли матери, когда детям исполнилось четыре с половиной года. Этот инструмент, именуемый «Опросник стилей и аспектов воспитания — краткая версия», обеспечивал всестороннюю оценку различных подходов к воспитанию, уделяя особое внимание подшкалам, связанным с такими понятиями, как физическое принуждение, словесная враждебность и карательная дисциплина.

Когда дети достигли возраста десяти с половиной лет, их поведенческие проблемы были оценены с помощью двух методов, предлагая комплексный подход к анализу. В первую очередь родители заполняли «Контрольный список поведения ребенка», который включает вопросы о различных эмоциональных и поведенческих расстройствах. Этот список позволяет оценить не только внутренние проблемы, такие как тревожность и замкнутость, но и выявляет внешние проблемы, проявляющиеся в агрессии и нарушении правил. Дополнительно, чтобы получить мнение самих детей, исследователи использовали специально разработанную анкету для измерения симптомов депрессии у детей.

Результаты исследования продемонстрировали, что жесткое воспитание в раннем детстве связано с внешними проявлениями проблем, такими как агрессия и нарушение правил, когда детям исполнилось 10,5 лет. Однако жесткие методы воспитания не нашли своей связи с внутренними проявлениями проблем, такими как тревожность или депрессия, в том же возрасте. Стоит отметить, что при более глубоком анализе, когда исследователи рассмотрели мальчиков и девочек отдельно, выяснилось, что связь между жестким воспитанием и внешними проявлениями проблем в основном наблюдалась у девочек.

Исследования в области развития мозга продемонстрировали, что строгое воспитание не оказывает прямого влияния на размер миндалевидного тела. Однако оно оказывает воздействие на формирование функциональных связей между этим участком мозга и другими его областями, такими как передняя поясная извилина (ППИ), орбитальная лобная кора и дорсолатеральная префронтальная кора.

У детей, воспитываемых в жестких условиях, эти связи развивались иначе, чем у детей, получавших менее строгое воспитание. Важно отметить, что эти изменения имеют некоторые различия между мальчиками и девочками. Например, связь между строгим воспитанием и формированием связей между миндалевидным телом и ППИ была выявлена преимущественно в группе девочек.

Исследование показало, что изменения в связях между миндалевидным телом и передней поясной корой мозга могут объяснить, почему жесткое воспитание связано с проблемами в поведении у девочек. Девочки, которые росли в условиях строгого воспитания, испытывали более быстрое снижение связей между этими частями мозга. Это уменьшение связей также было связано с увеличением поведенческих проблем. Такое ухудшение может быть следствием того, как мозг реагирует на ранние стрессы.

Исследование показало, что строгие методы воспитания в раннем детстве в долгосрочной перспективе могут быть связаны с агрессивным поведением, а также с изменениями в функционировании миндалевидного тела. При этом у девочек и мальчиков были обнаружены разные проявления как в поведении, так и в функционировании мозга.

Детский психотерапевт и лицензированный клинический психолог Шерил Циглер имеет опыт работы более 20 лет. По ее словам, намеренное руководство и моделирование со стороны родителей могут помочь проложить путь к успешному будущему. Она назвала 7 действий, которые необходимо совершать в раннем возрасте детей, чтобы воспитать их «психически сильными» и «глубоко критически мыслящими».