За 2024 год стоимость отделочных материалов выросла на 12,8%, а заметнее всего увеличились цены на сухие строительные смеси, сантехнику и напольные покрытия. Производители таким образом пытаются перекрыть растущие затраты на сырье и логистику. При этом спрос на товары для ремонта сокращается. По мнению экспертов, в 2025 году продажи строительных материалов продолжат снижаться из-за падения спроса на жилье.

Аналитики Infoline подсчитали, что по итогам 2024 года в России средние затраты на материалы для отделки квартир выросли на 12,8% по сравнению с 2023 годом — до 10 тыс. руб. за 1 кв. м.

В Санкт-Петербурге цены увеличились на 11,1% и достигли 10,3 тыс. руб. за 1 кв. м, а в Москве — на 14,8%, до 9,7 тыс. руб. за 1 кв. м. За 2023 год прирост оценивался в 13,3% и 12,4% соответственно.

По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», в 2024 году средний чек при покупке товаров для строительства и ремонта составил 9,3 тыс. руб. В декабре 2024 года он вырос на 14% относительно данных 2023 года и достиг 9,8 тыс. руб. Сервис оплаты T-Pay зафиксировал рост этого показателя на 8%, до 3,6 тыс. руб.

По данным Infoline, сухие строительные смеси в Москве за прошлый год подорожали на 25,9%, сантехника — на 17,6%, напольные покрытия — на 13,2%, электрика — на 9,6%, обои — на 8,4%, а керамическая плитка — на 7,1%.

Президент девелоперской ГК «Основа» Александр Ручьев считает, что за год наиболее заметно выросли в цене металл, цемент, щебень, древесина и фанера, гравий, утеплители и изоляционные материалы. На увеличение стоимости повлияли инфляция, рост стоимости сырья, транспортных издержек и зарплат.

В Infoline отметили также, что тарифы на железнодорожные перевозки за год выросли на 15%, автомобильные — на 20%. Генеральный директор ППК «Технониколь» Владимир Марков обратил внимание, что для части продукции себестоимость на 60–80% определяется сырьем.

По данным Росстата, объем услуг по ремонту и строительству жилья в России в период с января по ноябрь 2024 года составил 476,4 млрд руб.

По итогам 2024 года менее всего подорожали кирпич, гипс и песок, считает Ручьев. В Infoline сообщили о снижении цен на лакокрасочные материалы — на 7,9% за год.

В объединении производителей лакокрасочных материалов «Союзкраска» заявили, что розничные цены на продукцию в 2024 году выросли. По данным ассоциации, поставки из-за рубежа за последний год стабилизировались, однако, доля импорта остается на уровне 5,2%.

Цены на материалы увеличиваются, несмотря на сокращение спроса. Согласно подсчетам «Платформы ОФД», за 2024 год количество их продаж сократилось на 4%. А по данным T-Pay, число транзакций уменьшилось на 7%, без учета маркетплейсов.

В Focus Technologies сообщили, что посещаемость магазинов, специализирующихся на DIY, в средних и крупных торгцентрах Москвы сократилась на 6% по сравнению с 2023 годом, а в Санкт-Петербурге — на 4%.

Марков не исключает сокращения в 2025 году спроса на отдельные категории материалов. По его словам, каменная вата может потерять 4%, теплоизоляция — 7%. На рынке будет наблюдаться профицит предложения, что усилит конкуренцию производителей, говорит глава «Технониколь».

Цены на материалы для строительства и отделки офисов на 2024 год выросли на 10,1%. При этом эксперты не ожидают их снижения на рынке.

Руководитель департамента продаж девелоперской компании Uniq Валерий Ручий считает, что в 2025 году стройматериалы подорожают в среднем на 8–10%. По прогнозам «Роквул» рост составит от 5 до 10%.

Коммерческий директор «Главстрой Регионы» Алексей Артошин не считает рост цен на отделочные материалы критической проблемой для застройщиков. Для массового жилья бизнес закладывают удорожания в стоимость еще на стадии проекта, добавил он.

Напомним, что по итогам трех кварталов 2024 года в строительстве жилых и нежилых зданий фактическая инфляция составила 6,6%. В 2023 году она была на уровне 9,6%. Эксперты выяснили, что основной причиной роста стоимости стало удорожание стройматериалов. Этот фактор считает наиболее значимым 81% застройщиков.