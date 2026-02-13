Цифровые помощники перешли к активным действиям на личном фронте. Искусственный интеллект начал самостоятельно создавать профили пользователей на сайтах знакомств — регистрировать, флиртовать и переписываться от имени своих владельцев, иногда без их ведома.

Поводом для обсуждения стала платформа MoltMatch, связанная с инструментом OpenClaw. 21-летний студент из Калифорнии подключил сервис, чтобы протестировать возможности помощника. Каково же было его удивление, когда выяснилось, что ИИ уже создал для него романтический профиль и активно ищет партнеров.

«Созданный искусственным интеллектом профиль на самом деле не отражает того, кто я есть на самом деле», — признался молодой человек.

Анализ популярных анкет на MoltMatch, проведенный агентством AFP, вскрыл и более тревожный случай. Фотографии реальной модели, взятые из интернета, использовали для создания фейкового профиля без ее согласия. Девушка заявила, что не имеет никакого отношения к ИИ и не пользуется приложениями для знакомств.

Эксперты по этике искусственного интеллекта бьют тревогу. Инструменты вроде OpenClaw размывают границы ответственности: если ИИ-агент совершает неправомерные действия, кто виноват — разработчик или пользователь? Ситуация обнажила растущие риски автоматизации в чувствительных сферах, особенно когда речь идет о личных отношениях, и вывела на первый план проблемы прозрачности и этики в использовании технологий.

