Поколение Z («зумеры»), которое реже ходит на свидания по сравнению с другими возрастными группами, скептически относится к новым функциям на базе искусственного интеллекта (ИИ) в приложениях для знакомств. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Bloomberg Intelligence (BI) в США с участием около 1 тыс. респондентов.

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Согласно данным, молодые пользователи испытывают больший дискомфорт, чем миллениалы, при использовании ИИ для создания профилей, написания сообщений или обработки фотографий. При этом почти 50% опрошенных заявили, что не нуждаются в помощи ИИ для создания профиля, а большинство не испытывает проблем в общении с потенциальными партнерами.

Искусственный интеллект не может спасти приложения для знакомств, если зумеры реже встречается и не хочет платить за подписки, отметила аналитик BI по технологиям Николь Д’Суза, автор отчета.

Исследование не называет конкретные компании, но подобные ИИ-функции уже внедрены в популярных приложениях, таких как Tinder (подбор фото профиля), Bumble (аналогичные инструменты) и Hinge (подсказки для профилей). По словам Д’Сузы, эти инструменты могут не отвечать реальным потребностям пользователей, что угрожает рентабельности компаний, если функции останутся невостребованными.

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Поколение Z отличается от миллениалов: они чаще воздерживаются от знакомств или предпочитают долгосрочные отношения, а пандемия могла усилить их интерес к личным встречам, поясняет Д’Суза.

Match Group (владелец Tinder, Hinge, Match.com и OkCupid) уже восемь кварталов подряд фиксирует снижение числа подписчиков, а Bumble сталкивается с падением доходов и числа платных пользователей. Генеральный директор Match Group Спенсер Расофф, вступивший в должность в феврале 2025 года, признал, что компания «не смогла вовремя адаптироваться к изменениям в поведении молодых пользователей».

Некоторые приложения, ориентированные на предпочтения Gen Z, показывают лучшие результаты. Hinge, акцентирующее внимание на долгосрочных отношениях, демонстрирует двузначный рост числа подписчиков. Tinder, напротив, пытается избавиться от репутации «приложения для мимолетных знакомств» и внедряет новые продукты, такие как функция двойных свиданий, чтобы привлечь пользователей, ищущих менее формальный подход к знакомствам.