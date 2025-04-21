Новое исследование Anthropic выявило, как студенты используют языковую модель Claude в повседневной учебной работе. Оказалось, что учащиеся преимущественно используют ИИ для решения сложных интеллектуальных, а не рутинных задач.

Фото: Freepik

Специалисты изучили более 1 млн диалогов пользователей с email-адресами, привязанными к университетам. Исследователи отобрали 574 тыс. чатов за 18 дней и проанализировали их содержание. Оказалось, что активнее других ИИ пользовались студенты-программисты — они составили 38,6% всех пользователей из выборки.

Исследователи выделили четыре основных модели взаимодействия с Claude. Первая — так называемые прямые разговоры, в которых студенты перекладывали основную интеллектуальную работу на ИИ. Из всех диалогов 47% были отнесены именно к этому типу. Второй тип — коллаборативные разговоры, в которых студенты также прикладывали интеллектуальные усилия, чтобы решить проблему совместно с ИИ. Две другие модели взаимодействия с нейросетью касались типов задач, для которых использовали ИИ-алгоритм — решение проблем или создание контента.

Особую озабоченность у исследователей вызвали случаи использования Claude для ответов на тесты с множественным выбором и перефразирования текстов для обхода детекторов плагиата.

Авторы работы показали, что студенты в основном делегируют ИИ задачи высшего порядка (согласно таксономии Блума): 39,8% запросов относились к категории «Синтез», а 30,2% — к категории «Анализ». Более простые действия, относящиеся к уровням «Применение» (10,9%) и «Понимание» (10%), встречались гораздо реже. Характер использования различается по дисциплинам: студенты естественных наук и математики в основном обращаются к ИИ для решения проблем, а преподаватели преимущественно создают учебные материалы и планы уроков (74,4%).

Параллельно с этим ИИ-компании активно продвигаются в сферу высшего образования. Anthropic запустила тариф Claude for Education со специальными обучающими режимами, который уже внедряется в учебные заведения. OpenAI также выпустила тариф ChatGPT Edu для образовательных учреждений, который дает университетам доступ к новейшим моделям со скидкой.