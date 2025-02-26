Студия Nik Bentel создала сумочку, выполненную из кожи, в основание которой встроена радиоуправляемая машинка. Этот аксессуар способен подчеркнуть активный образ жизни ее владелицы. В комплекте — миниатюрные дорожные конусы и массивный контроллер для управления.

Сумка-автомобиль RC работает от аккумулятора и имеет полный привод. Ее резиновые шины могут справиться с небольшими препятствиями, такими как выброшенные салфетки и крошки, но крошечные колеса означают, что она, к сожалению, не будет внедорожником.

Создатели сумки утверждают, что она может развивать скорость более 14 км/час. В комплект входят крошечные оранжевые конусы, которые позволяют создать полосу препятствий и проверить навыки вождения, например, после ужина, в ожидании счета.

Входящий в комплект контроллер в виде рукоятки пистолета имеет радиус действия около 10 м. Хотя в сумочке есть место для хранения пульта, не похоже, что туда поместится что-то еще. Стоимость RC Car Bag в $295 может показаться завышенной для столь небольшого функционала, но, как известно, мода не всегда должна быть практичной. Сумка доступна только в черном цвете.

Критики считают, что стоило сделать сумку вместительнее, а также добавить совместимость с Bluetooth и возможность управлять сумкой RC Car Bag с помощью мобильного приложения на смартфоне, оставив громоздкий пульт дистанционного управления дома. Также они находят полезным увеличить цветовую линейку изделия.

Хотя студия Nik Bentel не самое узнаваемое имя в мире моды, она создала коллекцию забавных аксессуаров, вдохновленных технологиями, включая тонкие кошельки, которые выглядят как настоящие версии значков папок Windows и macOS и другие интересные проекты.

В прошлом году Nintendo анонсировала новое устройство: будильник, управляемый движением. Устройство называется Alarmo. Пользователь можете отложить будильник одним жестом или остановить его, встав с кровати.