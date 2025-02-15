Двести искусных мастеров со всей Индии объединились для создания интерьера дома в Ченнаи в штате Тамилнад, спроектированного студией Multitude of Sins из Бангалора. Pennyroyal Tea — это светлый семейный дом, расположенный на двух уровнях. Около 80% мебели, светильников и произведений искусства в доме были изготовлены на заказ специально для этого проекта.

Основательница Multitude of Sins Смита Томас поделилась, что в результате получился дом, который не только подчеркивает богатство индийского ремесла, но и рассказывает историю через навыки и опыт мастеров, принимавших участие в его создании.

«Отказавшись от товаров массового производства, мы решили подчеркнуть уникальное мастерство местных ремесленников», — рассказала она.

В дом ведут двустворчатые двери из дерева. Они украшены цветочными мотивами, вырезанными мастерами из Уттар-Прадеша и Карнатаки.

Внутри фойе — двухуровневые потолки, а стены украшены сиреневой фреской. Несмотря на то, что мурал представляет собой печать, создается впечатление, что это гобелен.

В перфорированном шкафу песочного оттенка может хранится более 100 пар обуви, принадлежащей семье. Шкаф украшен перекрещенными кожаными петлями, имитирующими шнурки.

Пространство освещает 400-килограммовая люстра из деревянных бусин. Она изготовлена по индивидуальному заказу мастерами из Кералы, Раджастхана и Махараштры.

«Этот дом похож на украшенную бисером шкатулку для драгоценностей, он многослойный и замысловатый», — делится Томас.

Фойе переходит в гостиную. Ее отделяют стены со стеклянными вставками. Там расположены два мраморных стола, украшенные орнаментами из лун, бабочек и листьев. Состаренные деревянные кресла сочетаются с диваном с цветочным принтом и торшерами.

Мебель отражает богатое разнообразие ремесленных традиций Индии: над ее созданием трудились более 200 мастеров из Раджастхана, Кералы, Гуджарата, Карнатаки, Махараштры и Западной Бенгалии.

Стиль сохраняется во всем доме, в том числе на кухне, облицованной плиткой, где центральное место занимают шкафы с рифленым стеклом и изогнутыми краями.

Нежные, сложенные из ткани, бабочки придают причудливый штрих стенам столовой. Тут установлен двухцветный обеденный стол с деревянной столешницей. Он окружен кожаными стульями с подушками цвета шалфея и ржавчины.

В Pennyroyal Tea есть также специальная зона для йоги с окном-люком, художественная мастерская и библиотека. Каждое помещение украшено схожими узорами и формами.

Центральная лестница дома, облицованная плиткой нефритово-зеленого цвета, ведет в частную часть дома, созданную в том же богатом стиле, что и общественные помещения.

В изысканно оформленных спальнях и ванных комнатах необычные предметы интерьера, выполненные на заказ, гармонично сочетаются с изделиями из более доступных материалов.

«Использование современных элементов, таких как латунь и нержавеющая сталь, демонстрирует, что индийское мастерство может сосуществовать с современными принципами дизайна, — отметила Томас. — Это сопоставление подчеркивает более широкую идею о том, что традиционное ремесло не статично, а может развиваться, оставаясь актуальным в современном глобальном контексте».

Одна из детских спален украшена забавными изображениями животных. Тут можно увидеть ползущую змею на стене и крупное изголовье кровати в виде мультяшной улитки.

Команда Multitude of Sins намеренно выбрала мягкие пастельные тона и нейтральные оттенки для стен дома, чтобы уравновесить многочисленные сложные элементы дизайна, с которыми они соседствуют.

«Этот выбор был стратегическим, — поясняет Томас. — Стены служат мягким фоном, который позволяет яркости дома проявиться через разнообразие текстур и акцентов».

Известная своими декоративными пристрастиями, Томас недавно провела капитальный ремонт своей собственной двухуровневой квартиры в Бангалоре, чтобы отразить «взаимодействие артистизма и функциональности», объединив свою склонность к максимализму со стремлением мужа к минимализму.

В 2022 году Multitude of Sins получила премию Dezeen Award в номинации «Экологичный интерьер года» за Circus Canteen — ресторан в Бангалоре, сделанный из смеси переработанных материалов, включая выброшенные велосипедные звонки и коробки из-под кассет.

Ранее лондонская студия OEB Architects завершила строительство Lewisham Loggias — красочной мансарды, в которой использованы мотивы итальянских палаццо и картин. Проект добавляет дополнительный этаж в дом на юге Лондона, где живут супруги Изабель и Джейми и их семья.