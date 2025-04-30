Конкуренция на российском рынке для малого и среднего бизнеса (МСП) в 2025 году усилилась, особенно в торговле, консалтинге и маркетинге, сообщают «Ведомости» со ссылкой на результаты мониторинга «Опоры России». Более половины (60%) предпринимателей отмечают «высокую» или «очень высокую» конкуренцию, что на 5 п. п. больше, чем в 2024 году.

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Наиболее острая конкуренция наблюдается в розничной и оптовой торговле (такой ответ дали 16% опрошенных), консалтинге (9,2%), маркетинге (5,3%), образовании (5,1%) и строительстве (4,6%). Меньше конкуренции в сельском хозяйстве, культуре, спорте, сфере досуга, а также информации и связи.

На снижение конкуренции указали 12% респондентов. Они связали это с новыми регуляторными требованиями, такими как маркировка продукции, давлением властей (22%), а также уходом российских (15%) и иностранных (10%) компаний.

Основные конкуренты для МСП — крупный бизнес (31%) и другие субъекты МСП (37%), при этом снижается влияние теневого сектора (с 21% до 19%) и самозанятых (с 11% до 8%).

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Конкуренция стимулирует 41% предпринимателей к инновациям, модернизации и выходу на новые рынки, но 9% не видят ее плюсов. Еще 50% участников мониторинга заявили о неоднозначном влиянии конкуренции.

Предприниматели отметили, что для повышения конкурентоспособности внедряют технологии, улучшают качество продукции и сервиса, а также адаптируют бизнес-модели.

В исследовании приняли участие 1 020 предста­вителей компаний. В числе участников — руководители, индивидуальные предприниматели и самозанятые.