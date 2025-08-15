Крупный российский франчайзи сети Subway проводит масштабный ребрендинг своих заведений. Компания «Сабджой сервис компани», управляющая 140 ресторанами из 400 работающих в России, переименовывает их в Subjoy.

Олег Харсеев, Коммерсантъ

Процесс смены вывесок будет проходить поэтапно: 100 точек обновят название до конца сентября, остальные — в течение 2025 года.

Причиной ребрендинга стало прекращение франчайзинговых соглашений с американской компанией Subway International B.V., объявившей о выходе из российского рынка в июне текущего года. Это не первый случай смены бренда в российской сети — ранее в Москве появились заведения под названием «Сабфреш», а другая компания-франчайзи подала заявку на регистрацию торговой марки Subboy.

Финансовые показатели «Сабджой сервис компани» демонстрируют положительную динамику. По итогам 2024 года выручка компании выросла более чем в два раза, достигнув 156,4 млн руб., а чистая прибыль составила 49,6 млн руб. против убытка годом ранее.

Эксперты рынка отмечают, что стратегия сохранения созвучного названия позволяет минимизировать потерю клиентов. Аналогичный подход ранее применяли другие международные сети, работающие в России. Например, KFC постепенно трансформировался в Rostic’s, а McDonald’s быстро перешел на бренд «Вкусно и точка».

Российский рынок фастфуда, несмотря на происходящие изменения, показывает устойчивый рост. Согласно данным аналитического сервиса «Чек Индекс», в мае-июне 2025 года количество посещений заведений быстрого питания увеличилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек при этом вырос на 11%, достигнув 515 рублей.

Специалисты предполагают, что часть заведений Subway может продолжить работу под старым названием, поскольку международный бренд прекратил контроль за российским рынком. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что полный переход на новые торговые марки является неизбежным процессом в сложившихся условиях.