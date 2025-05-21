27 мая в Таганском районном суде Москвы состоится слушание дела о возможной экстремистской деятельности ГК «Леста Игры». Компании, известной как разработчик популярной игры «Мир танков», предстоит опровергнуть обвинения в экстремизме и финансировании ВСУ. Несмотря на мощную юридическую защиту в лице шести адвокатов во главе с Романом Макаровым, отраслевые эксперты скептически оценивают шансы компании на успешный исход дела.

Фото: t.me/official_mirtankovru

Генпрокуратура требует обратить в доход государства 100% доли «Леста Игры» и запретить деятельность ее владельца Малика Хатажаева и бывшего партнера Виктора Кислого (собственника Wargaming). В иске приведены примеры публикаций, которые, по мнению обвинения, свидетельствуют об антироссийской позиции компании, включая заголовки о благотворительных проектах в поддержку Украины.

Представители «Леста Игры» настаивают, что обвинения касаются исключительно действий Wargaming, с которой компания официально разорвала отношения еще летом 2023 года. По их утверждению, российский «Мир танков» уже два года не имеет ничего общего с международной World of Tanks.

Однако суд запросил документальные доказательства этого разделения, предоставив крайне сжатые сроки для подготовки — всего 12 дней между предварительным и основным заседаниями.

Эксперты отрасли прогнозируют серьезные последствия в случае неудачи компании в суде. «Леста Игры» грозит конфискация активов, потеря доверия аудитории и партнеров и возможная остановка бизнеса, а руководству — уголовное преследование.

Особую озабоченность вызывает специфика ИТ-индустрии, где главная ценность — интеллектуальная собственность и человеческий капитал. Как отмечает Михаил Кюрджев из бюро «А2», удовлетворение иска может привести к прекращению работы игр компании в России.

При пессимистичном сценарии «Леста Игры» может столкнуться с выбором между ликвидацией и принудительной сменой собственника. Эксперты оценивают шансы Хатажаева сохранить контроль над компанией как крайне низкие.

Заседание 27 мая пройдет в закрытом режиме, что добавляет неопределенности в исход этого громкого дела, способного оказать значительное влияние на всю российскую игровую индустрию. Компания с годовым оборотом 35 млрд руб. и аудиторией 6,5 млн игроков стоит перед серьезным испытанием, исход которого может изменить расстановку сил на рынке.