Хамовнический районный суд Москвы постановил заблокировать на территории России одно из приложений для iOS, которое позволяло пользователям изменять свой голос во время телефонных звонков. Иск, требовавший ограничить распространение программы через официальные магазины Apple, был удовлетворен полностью, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.



В обосновании своего решения суд указал, что технология искажения голоса представляет существенные риски. По мнению суда, такой функционал может быть использован злоумышленниками для совершения противоправных действий. В частности, для телефонных звонков с призывами к экстремизму или для рассылки заведомо ложных сообщений о готовящихся терактах.

В решении особо отмечено, что подобные ложные вызовы могут целенаправленно дестабилизировать работу критически важных объектов: органов власти, транспортных узлов, больниц и мест массового скопления людей.

На основании этой оценки суд официально признал это приложение информацией, распространение которой в российском сегменте интернета запрещено. Теперь Роскомнадзор обязан обеспечить ограничение доступа к нему.

Ранее московский суд оштрафовал на 3 тыс. рублей женщину, отправившую в Telegram аудиосообщение с оскорбительными высказываниями в адрес собеседницы. Поводом для разбирательства стала жалоба получательницы в прокуратуру. Проверка установила в действиях отправительницы признаки административного правонарушения — оскорбления.

Ключевым доказательством в суде стала сама аудиозапись, которую проверили в ходе заседания. Обвиняемая не стала оспаривать предъявленные ей претензии, полностью признала свою вину и выразила раскаяние.

