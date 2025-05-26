Мещанский суд Москвы отклонил иск художницы Франчески Ярбусовой, обвинявшей Банк России в нарушении ее авторских прав при выпуске монет с изображением персонажа мультфильма «Ежик в тумане». Сторона истца заявила, что намерена обжаловать решение в апелляции.

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Ярбусова подала иск в январе, утверждая, что ЦБ использовал ее интеллектуальную собственность без разрешения для трех видов монет серии «Российская (советская) мультипликация», не указав ее авторство.

В «Союзмультфильме» тогда заявили, что обладают исключительной лицензией на мультфильм «Ежик в тумане» и могут использовать его персонажей без ограничений с правом сублицензирования.

Художница, в свою очередь, требовала изъять монеты, выплатить 5 млн руб. компенсации за нарушение авторских прав, еще по 100 тыс. руб. за каждую монету и возместить моральный ущерб.

Монеты номиналом 3 и 25 руб. с Ежиком, держащим котомку, ЦБ выпустил осенью 2024 года в серии, включающей около 40 монет с персонажами мультфильмов, таких как «Винни Пух», «Маша и Медведь» и другие.