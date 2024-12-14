Члены комитета Палаты представителей в США сообщили генеральным директорам компаний Google и Apple, что они должны быть готовы удалить TikTok из своих магазинов приложений в США 19 января, сообщает Reuters.

На прошлой неделе федеральный апелляционный суд США поддержал закон, требующий от китайской компании ByteDance прекратить деятельность TikTok в Соединенных Штатах или придется столкнуться с запретом. Представитель Джон Муленаар, республиканец и председатель комитета, и главный демократ в комитете, представитель Раджа Кришнамурти, призвали генерального директора TikTok Шоу Цзы Чу продать приложение, которым пользуются 170 млн американцев.

«Конгресс предпринял решительные действия для защиты национальной безопасности Соединенных Штатов и защиты американских пользователей TikTok от Коммунистической партии Китая. Мы призываем TikTok немедленно осуществить квалифицированную продажу активов», — написали законодатели.

Министерство юстиции заявило в среду, что если запрет вступит в силу 19 января, он «не будет напрямую запрещать дальнейшее использование TikTok» пользователями Apple или Google, которые уже его загрузили. Однако запреты на предоставление поддержки «в конечном итоге сделают приложение неработоспособным».

В четверг компания ByteDance заявила, что закон, без судебного решения, приведет к исчезновению TikTok из магазинов мобильных приложений 19 января. Это сделает его недоступным для той половины страны, которая еще не пользуется приложением. TikTok предупредил, что прекращение поддержки парализует работу платформы в Соединенных Штатах и сделает ее полностью непригодной для использования.

В интервью сенатор-республиканец Джош Хоули выразил надежду, что компания ByteDance продаст TikTok. По его словам, закон не оставляет возможности для маневра. «Устав есть устав, — сказал он. — Главная проблема в том, что он подлежит китайскому надзору, надзору Пекина — вот в чем проблема».

Ранее американские создатели контента на TikTok попросили подписываться на их каналы на конкурирующих платформах, после того, как федеральный апелляционный суд постановил, что приложение может быть запрещено, если компания не продаст его до 19 января.