Московский суд признал запрещенными к распространению юмористические материалы, опубликованные на «ЯПлакалъ», Anekdotovstreet и Anekdoto.net. По версии суда, они содержат признаки экстремизма и оскорбительные высказывания.

Поводом для дела стала проверка Чертановской прокуратуры, которая обнаружила на сайтах юмористические публикации. В прокуратуре посчитали, что эти материалы унижают человеческое достоинство и содержат дискриминационные высказывания по национальному и расовому признакам.

Суд установил, что сайты находились в открытом доступе и не требовали регистрации. Ресурсы при этом ориентированы на русскоязычную аудиторию. В решении также говорится, что домены зарегистрированы через иностранных регистраторов, находящихся в Канаде, США и на Украине.

Суд напомнил, что российское законодательство запрещает распространять материалы, содержащие признаки возбуждения ненависти или вражды по национальному, расовому или религиозному признаку.

Несмотря на судебное решение, сайт «ЯПлакалъ» продолжает работу. Администрация ресурса заявила, что официальных уведомлений не получала и выполняет все требования Роскомнадзора, назвав появившуюся информацию возможным «вбросом или фейком».

«Друзья, официальных жалоб не поступало, все жалобы РКН всегда выполняются, думаем, что это вброс или фейк», — говорится в заявлении администрации сайта.

«ЯПлакалъ» был запущен в 2004 году как площадка для пользовательского общения. Сейчас основную часть контента сайта составляют анекдоты, мемы и юмористические видео. Проект дважды получал «Премию Рунета» — по итогам народного голосования и как интернет-проект.

