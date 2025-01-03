Таганский суд Москвы постановил взыскать с мессенджера Telegram штраф в размере 4 млн руб. Согласно материалам дела об административном правонарушении, причиной стал отказ удалить каналы с пропагандой «Исламского государства» (*террористическая организация, запрещена в РФ), а также информацию о продаже поддельных документов.

Еще одной причиной составления протокола стал отказ администрации мессенджера удалить информацию о незаконных массовых мероприятиях, посты с дискредитацией ВС РФ и заметки, содержащие недостоверную общественно значимую информацию, направленную на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране.

В Роскомнадзор поступило требование первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации о принятии мер по ограничению доступа в сети Интернет к информационным ресурсам, содержащим незаконную информацию.

К ней относится оправдание деятельности террористической организации «Исламское государство»* и предложение о приобретении поддельных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей.

Telegram был уведомлен о требовании по электронной почте. После этого в отношении мессенджера был составлен протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и был назначен штраф в размере 4 млн руб.

Решение о штрафе Telegram было вынесено 3 декабря. Однако его причина не называлась. В октябре сообщалось, что Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 4 млн руб. за неудаление ряда каналов с призывами отделить Урал от остальной части России. В августе Telegram был оштрафован за аналогичное правонарушение также на 4 млн руб.

Ранее юрист Дмитрий Кваша рассказал, почему судебные приставы пока не могут взыскать штраф в 4 млн руб. с Telegram. По его мнению это может быть связано с невозможностью найти активы компании в России.