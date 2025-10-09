Южноафриканский суд впервые согласился исполнить решение российского суда — речь идет о взыскании 10 млрд руб. с американской корпорации Google. Ордер на арест активов выдали местному шерифу.

Верховный суд ЮАР выдал ордер шерифу (аналог судебного пристава) на арест активов находящихся на территории страны Google International LLC. Это значит, что южноафриканская юстиция признала решение московского арбитража законным и подлежащим исполнению.

В 2024 году конкурсный управляющий российского подразделения Google Валерий Таляровский подал иск с требованием обязать материнскую компанию возвратить в конкурсную массу полученную ей сумму дивидендов и сумму налогов в размере 10 млрд руб.



Чтобы вернуть деньги, Таляровский направил запросы в суды нескольких стран. Первой на решение России откликнулась именно Южно-Африканская Республика — и согласилась действовать в интересах российского управляющего.

Теперь под арест могут попасть все активы Google, находящиеся на территории ЮАР, включая счета и имущество, оформленное на местные структуры компании.

Этот шаг может стать сигналом для других стран, где у Google есть филиалы или активы. Если их суды пойдут по примеру ЮАР, компания столкнется с риском ареста имущества в ряде юрисдикций.

В конце сентября 2025 года Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании спора между Google LLC и российскими телеканалами, в рамках которого американская компания отказалась от требований запретить судебные разбирательства в иностранных юрисдикциях. Это касается исполнения решений российских судов о взыскании судебной неустойки с компаний группы Google.